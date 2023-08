De basis van een multi-sensoriële gids is een foto gedrukt op een voelplaat. Daarop staat de naam van het voorwerp van de foto in braille en in geschreven taal. Er is zowel een QR-code als een NFC-chip te vinden die een link legt naar een webpagina die de achterliggende tekst weergeeft en voorleest.

De gids start met een grondplan van een deel van het Zwin Natuur Park, gedrukt als voelplaat. De bezoekers kunnen op de voelplaat het parcours volgen via een stippellijn. De gebruiker voelt een rechthoekig raster, het bezoekerscentrum, dat het vertrekpunt is voor de wandeling. Links en rechts van het wandelpad voelt de gebruiker schuin gearceerde vlakken. Dit zijn gebieden van bos of duinen. De niet-gearceerde stukken zijn wateroppervlakten.

Langs het traject zijn er 5 stopplaatsen aangeduid met telkens een cijfer in tekst en in braille. Bij iedere stopplaats hoort een foto en een voelplaat. Het parcours is net geen 500 meter lang en leidt je langs een van de poelen, de ooievaarstoren, een stukje bos en de boshut, een belevingshut waar in de vakanties kinderactiviteiten plaatsvinden. Aan het einde van het traject steek je de dijk over en kom je in de Zwinvlakte, met ook daar een 4-tal voelplaten die weergeven wat er te zien is. Zo komt ook de lamsoor aan bod, de unieke plant met paarse bloem die momenteel in bloei staat in de schorren van de Zwinvlakte.

Dankzij deze nieuwe wandelgids kunnen nu dus ook blinden en slechtzienden genieten van een wandeling in het Zwin Natuur Park en er hun zintuigen laten prikkelen.

Er zijn twintig exemplaren van deze multi-sensoriële gids gratis (een productie van AnyMedia en Universal Design Projects CommV ) te ontlenen aan het onthaal van het Zwin Natuur Park.

Toegankelijkheid Zwin Natuur Park

Het Zwin Natuur Park draagt toegankelijkheid voor het ruime publiek hoog in het vaandel en behaalde in 2018 het toegankelijkheidslabel A van Toerisme Vlaanderen. Het park is toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens. Het onthaalcentrum en het huttenparcours zijn ingericht op maat van rolstoelbezoekers. De tijdelijke tentoonstellingen op de eerste verdieping zijn te bezoeken via de lift. Ook het pad naar het kijkcentrum is verhard. In de ooievaarstoren in het park is er beneden een scherm waar je kan beleven wat er boven in de toren te zien is.

Het Zwin Natuur Park heeft ook 4 all-terrain rolstoelen die op reservatie (via tel: 050 60 70 86 of via e-mail: info@zwin.be) gratis beschikbaar zijn, zodat zowel de vlakte als het huttenparcours helemaal vlot afgelegd kunnen worden.

Het Zwin Natuur Park aanvaardt de European Disability Card, waardoor noodzakelijke begeleiders van personen met een beperking gratis toegang tot het park hebben. Er zijn 8 parkeerplaatsen voor mindervaliden op de parking van het park.

In 2019 bleek dat het Zwin Natuur Park over een zeer sterke autismevriendelijke basis beschikt. Dit was het resultaat van het screeningstraject Toerisme voor Autisme. In het kader hiervan hebben de gidsen een opleiding gekregen rond autismevriendelijkheid.

Zwin Natuur Park - Graaf Léon Lippensdreef 8 - 8300 Knokke-Heist - Open van 10 tot 18 uur.