Heb je je door de droge zomer laten verleiden tot mediterrane soorten in volle grond? Zorg dan tegen de winter voor een goede afwatering.

Ook je tuin omgetoverd tot een mediterraan paradijs met hittebestendige planten? Een palmboom misschien? Of een bananenboom, yucca, Indische sering, olijfboom, eucalyptus? Vandaag kan dat allemaal, maar verlies niet uit het oog op welke breedtegraad en in welke klimaatzone we wonen. Want al worden ook onze winters zachter, ze zijn vaak heel nat. Planten die in de zomer niet veel water vragen, gaan in de winter kapot omdat hun wortels in het vocht baden en wegrotten of omdat het water bevriest en de wortels en kraag van de plant beschadigen.

Mediterrane planten houden niet van natte voeten in de winter. Afwateren is essentieel.

Je kan dit probleem op twee manieren voorkomen. Je kan mediterrane soorten in een pot of kuip houden en ze in huis, in een veranda bijvoorbeeld, relatief warm en droog laten overwinteren. Laat je ze in volle grond staan, dan moet je zorgen dat die goed afwatert én voldoende gevoed blijft. Graaf bij het planten op het einde van de lente (dus niet in het najaar!) daarom eerst een put van zeker twee stevige spadesteken diep. En nog dieper als het gaat om bomen die groot uitgroeien, zoals een palm- of olijfboom. Maak de bodem van het plantgat goed los, strooi er een flinke afwateringslaag over uit, zoals geëxpandeerde klei-korrels, en vermeng vervolgens de plantaarde met een organische bodemverbeteraar, zoals compost - 2/3 aarde, 1/3 compost. Je kan ook wat gedroogde koemest toevoegen. Is je tuingrond heel zwaar, maak je plantgat dan nog groter en plant mediterrane soorten liefst op een talud of verhoogd gedeelte. Ook dat bevordert een vlottere afwatering.

Maar een te natte grond vermijden volstaat niet. Ook de ligging, bescherming tegen de wind, gekozen soort en nog tal van andere factoren spelen een rol bij deze zuiderse planten. Daarover volgende maand meer.

Dank aan Jean-Luc Wanzoul, prof. aan de Technische Tuinbouwschool van Gembloux.

Ook je tuin omgetoverd tot een mediterraan paradijs met hittebestendige planten? Een palmboom misschien? Of een bananenboom, yucca, Indische sering, olijfboom, eucalyptus? Vandaag kan dat allemaal, maar verlies niet uit het oog op welke breedtegraad en in welke klimaatzone we wonen. Want al worden ook onze winters zachter, ze zijn vaak heel nat. Planten die in de zomer niet veel water vragen, gaan in de winter kapot omdat hun wortels in het vocht baden en wegrotten of omdat het water bevriest en de wortels en kraag van de plant beschadigen. Je kan dit probleem op twee manieren voorkomen. Je kan mediterrane soorten in een pot of kuip houden en ze in huis, in een veranda bijvoorbeeld, relatief warm en droog laten overwinteren. Laat je ze in volle grond staan, dan moet je zorgen dat die goed afwatert én voldoende gevoed blijft. Graaf bij het planten op het einde van de lente (dus niet in het najaar!) daarom eerst een put van zeker twee stevige spadesteken diep. En nog dieper als het gaat om bomen die groot uitgroeien, zoals een palm- of olijfboom. Maak de bodem van het plantgat goed los, strooi er een flinke afwateringslaag over uit, zoals geëxpandeerde klei-korrels, en vermeng vervolgens de plantaarde met een organische bodemverbeteraar, zoals compost - 2/3 aarde, 1/3 compost. Je kan ook wat gedroogde koemest toevoegen. Is je tuingrond heel zwaar, maak je plantgat dan nog groter en plant mediterrane soorten liefst op een talud of verhoogd gedeelte. Ook dat bevordert een vlottere afwatering. Maar een te natte grond vermijden volstaat niet. Ook de ligging, bescherming tegen de wind, gekozen soort en nog tal van andere factoren spelen een rol bij deze zuiderse planten. Daarover volgende maand meer.