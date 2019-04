Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Pinguïn op 25 april zet ZOO Antwerpen de dieren graag extra in de kijker. Ook letterlijk. Want pinguïns zien op een heel andere manier dan mensen. Door speciale lampen te installeren, nemen de koningspinguïns in ZOO Antwerpen voortaan felroze, paarsachtige vlakken waar op de snavel van hun soortgenoten zodra die geslachtsrijp zijn, net als in de natuur.

ZOO Antwerpen innoveert continu om het welzijn van de dieren te optimaliseren. Daarom zijn er recent speciale lampen geïnstalleerd in het verblijf van de koningspinguïns in Vriesland. De dieren hebben baat bij het brede lichtspectrum van de lep-lampen (light emitting plasma). De vrij recente lichttechnologie bevat uv-licht. Eerder onderzoek toont aan dat daardoor vlakken, in felroze en paars, op de snavels reflecteren. Die reflecterende vlakken zorgen ervoor dat koppeltjes zich optimaal vormen omdat ze verschijnen als pinguïns geslachtsrijp zijn. "We zetten hiermee als eerste dierentuin in Europa een trend", legt Jan Dams uit, coördinator dierenzorg bij ZOO Antwerpen.

Het menselijk oog heeft niet de mogelijkheid om uv-licht waar te nemen, maar pinguïns - en bij uitbreiding de meeste vogelsoorten - wel. Daardoor 'zien' ze kleuren anders dan mensen. "Onze bezoekers zullen het kleurenspel dus niet waarnemen, maar we proberen onze dieren in de eerste plaats uitstekend te huisvesten en hun welzijn te optimaliseren. Daarom bootsen we al langer de natuurlijke habitat zo realistisch mogelijk na. Zoals de lichtcyclus rond de Falklandeilanden, de subarctische regio's waar pinguïns voorkomen. Doorheen het jaar simuleren we de lengte van de dagen die erg verschilt en een invloed heeft op hun broedcyclus."

ZOO Antwerpen geeft de pinguïns met de weerkaatsing van het uv-licht op de snavel de mogelijkheid extra informatie te krijgen over hun mogelijke partner. "We hopen dat dit leidt tot een beter kweeksucces van de bedreigde soort die zich niet makkelijk voortplant." De wetenschappers binnen ZOO Antwerpen bestuderen wat de concrete impact van het licht op termijn is. "Gaan er meer bevruchte eieren zijn? Zal er betere koppelvorming zijn?"