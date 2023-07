Bolgewassen bloeien echt niet enkel in de lente. Lelies, dahlia's, gladiolen en andere soorten scheppen zalig zonnige kleuren in de zomertuin.

Toegegeven, de meeste bolgewassen bloeien in de lente, maar sommige soorten steken bij ons pas later hun kop boven de aarde en zorgen in de zomer voor frisse en uitbundige kleuren. De reden hiervoor is simpel: sommige zomerbollen, zoals lelies en irissen, zijn weliswaar ontstaan in ons gematigd klimaat, maar de meeste soorten, zoals begonia's, gladiolen, canna's en dahlia's, zijn afkomstig uit warmere tot zelfs subtropische streken. Met als vervelend gevolg dat je deze zomerbollen niet in de grond kan laten, maar vorstvrij moet laten overwinteren.

In oktober-november - vóór het stevig kan vriezen aan de grond - moet je ze met een spitvork opgraven. Maar eer je ze voor de winter opslaat, moet je ze eerst goed schudden om zoveel mogelijk aarde te verwijderen, en vooral niet wassen! Vervolgens snij je het loof weg tot 2-3 cm boven de bolkraag. Daarna laat je ze in het donker overwinteren in een niet verwarmde kelder of garage. Leg ze in een bak gevuld met droog houtzaagsel, dat het overtollige vocht kan opslorpen en de bollen tegelijk behoedt voor volledige uitdroging. Pas na de ijsheiligen, half mei, kan je ze weer uitplanten in de tuin.

Met deze tips krijg je jaar na jaar een mooie bloemenpracht: plant de bollen half mei met de wortels naar beneden in een gat dat twee keer zo groot is als hun omvang. Winterbestendige variëteiten kan je ook in de herfst planten. Vul het plantgat met fijne aarde. In de zomer kan je de aarde rond de plant met wat meststof vermengen, die arm is aan stikstof, maar rijk aan fosfor en kalium. Bemest je bolgewassen drie keer: wanneer de bloemstengel goed zichtbaar wordt, op het einde van de bloei en een laatste keer net voor het loof geel wordt.

Bij droog weer vragen deze planten om gietwater, maar niet te veel: hou enkel de grond wat vochtig. Knip ook geregeld de verwelkte bloemen weg. Weet ten slotte dat woelmuizen dol zijn op zomerbollen. Soms zijn inloopvallen, een bestrijdingsmiddel of een echt scherm - ondergronds net, rooster, of bollenplantmand - nodig om grote schade te voorkomen.

Dank aan Jean-Luc Wanzoul, prof. aan de Technische Tuinbouwschool van Gembloux.

