Zo ziet reisjaar 2019 eruit

Dit zijn 5 trends dit we dit jaar zullen zien bij onze reislustige landgenoten.

1. (Alleen) reizen in kleine groep

De voorbije 5 jaar zagen we het aantal groepsreizigers bij Joker toenemen met 41%. Voor 2019 verwachten we dat die groei zich doorzet, bij alle leeftijden. De meeste reizigers schrijven zich alleen in: tussen de 72% en 92%, afhankelijk van het type groepsreis. "Reizen is voor vele mensen een stuk zelfontplooiing", aldus Annick Holvoet, Product Manager groepsreizen bij Joker.

2. 'Gevaarlijke' bestemmingen verleiden

Tijdens de rondreis in Tadzjikistan flirten we met de grens met Afghanistan. Libanon en de Danakil-regio in het noorden van Ethiopië, jarenlang no go-zones voor reizigers, staan (opnieuw) tussen de groepsreisbestemmingen voor reisjaar 2019-2020. Nu het reisadvies, mits de nodige waakzaamheid, opnieuw positiever is, trekken avontuurlijke, ervaren reizigers graag naar deze minder gekende, doch prachtige bestemmingen.

3. Impact van populaire cultuur en media

K-pop, populaire cultuur en futuristische technologie samen met heerlijk streetfood, tempels, bergen en rivieren zetten Zuid-Korea al een tijdje in the picture bij jongeren. Sushi, manga strips, shintoïsme, geisha's en knotsgekke gadgets in Japan oefenen een gigantische aantrekkingskracht uit. Dankzij Netflix-serie Narcos staat Colombia bij heel wat mensen opnieuw bovenaan het lijstje van de te bezoeken landen (ook al lokken de Colombianen reizigers liever op basis van hun vele andere troeven).

4. Een zomer in het noorden

Door de warme Belgische voor- en nazomers is een 'zomervakantie in volle zon' geen noodzakelijkheid meer. Reizen naar Scandinavië, Finland, IJsland en Canada boomen dan ook.

5. United States, Canada, Thailand en Zuid-Afrika

Deze blijven de 4 grootste bestemmingen in de ticketverkoop, al dan niet in combinatie met een rondreis ter plaatse. USA voert al jarenlang de lijst aan. Canada steeg dit jaar van de 4e naar de tweede plaats. Ook hier verwachten we een groei in het aantal reizigers dat kiest voor Japan en Colombia, maar ook Sri Lanka, Indonesië en safaribestemming Tanzania.