Ook als de temperaturen stijgen, blijft bewegen een prima plan. Wat je naast zonbescherming nooit uit het oog mag verliezen, is je voldoende hydrateren. Met een goede voorbereiding en de juiste apps, vind je ook onderweg voldoende drinkwaterfonteinen.

Of je nu een kortere wandeling met de hond, een avontuurlijke hike of een fietstocht plant, een goedgevulde drinkbus moet altijd tot de standaarduitrusting behoren. Op warme dagen drink je tijdens je inspanning best om de 20 minuten wat water, ook als je geen dorstgevoel ervaart. Een gemiddelde drinkbus raakt dan al gauw leeg terwijl je nog een heel traject voor de boeg hebt. Bijtanken kan natuurlijk op een gezellig caféterras onderweg maar als die niet op het juiste moment voorhanden zijn of gewoon niet op je route voorkomen, moet je uitkijken naar andere alternatieven. Op steeds meer plaatsen langsheen fiets- en wandelpaden duiken vandaag al gratis drinkwaterfonteinen op. Bij het plannen van je tocht kan hiermee rekening houden, zodat je onderweg zeker niet droog valt.

Drinkwaterfonteinen

Een handige app en website voor fietsers en wandelaars is Komoot (www.komoot.nl) waar je onder de zoekfuncties 'drinkfontein' kan aangeven in een regio naar keuze. Vervolgens krijg je op het scherm een overzicht van alle gratis waterfonteintjes in dat gebied.

De initiatiefnemers van de nieuwe website www.kraantjes.be hebben zich tot doel gesteld om alle gratis drinkwaterfonteinen van België in kaart te brengen. Voorlopig lukt dat aardig voor wat zich aan verfrissing bevindt in de grotere steden zoals Antwerpen, Brussel en Brugge. Het is de bedoeling dat wandelaars en fietsers hieraan meebouwen, door zelf ook drinkwaterfonteinen te registreren en zo de kaart verder te vervolledigen.

Plan je uitstappen richting Nederland, dan kan je verfrissingspunten terugvinden via www.drinkwaterkaart.nl. Deze site bevat niet alleen ruim 1900 watertappunten, maar voegt er bovendien adressen, routebeschrijvingen en foto's aan toe om ze makkelijk te traceren. Dezelfde site biedt trouwens ook informatie over waar je gratis kan zwemmen en plassen. Geen overbodige luxe want zeker dat laatste is voor nogal wat wandelaars en fietsers vaak een kopzorg. Een andere handige, maar beperkte internationale kaart vind je via https://gpx.logze.nl.

In ons land blijken trouwens ook begraafplaatsen een geschikte plek om je drinkbus te vullen. Op de meeste kerkhoven vind je immers kraantjes met drinkwater.

