Zo pak je je gasten in met tea pairing

Aperitief

"Een ideale binnenkomer is de cocktail Mango star, een champagne lookalike op basis van witte thee", zegt Jess Van Humbeeck. Ook een Japanse Gyokuro ijsthee, ijskoud geserveerd, is een absolute aanrader om de eetlust te prikkelen bij de aperohapjes.

Recept Mango star

Voor 1 liter: ijsthee van blueberry hill thee (zie bereiding)

1 mango in stukjes, 1 citroen, 40 ml suikersiroop, 33 cl ginger ale (gemberbier alcoholvrij), verse blauwe besjes , een takje munt

Bereiding:

Maak ijsthee door 1 eetlepel witte thee samen met blauwe bessen (doorgeprikt) te infuseren in 1 liter koud water. Voeg de siroop en de mangostukjes toe en zet minstens 1 uur in de koelkast, de hele nacht is nog beter.

Serveer in een champagneglas, vul 2/3 met de ijsthee en voeg 1/3 ginger ale toe. Versier met een blauwe bes.

Kalkoen

Dé kerstklassieker blijft de gevulde kalkoen. Daar valt heel wat thee mee te combineren. "Denk hierbij aan een zwaar geoxideerde Oolong thee, zoals de Da Hong Pao of een heerlijke English Breakfast, zowel in losse thee te krijgen als in builtjes. Ook een fruitinfusie met een mengeling van bosvruchten, veenbessen en vlierbessen laat zich perfect pairen met kalkoen maar bijvoorbeeld ook met wildgerechten. Wil je helemaal out of the box denken, ga dan eens voor het zoete zusje van de Rooibos: de Honeybush thee."

Kip

"Bij kip passen volle, hartige theesoorten. Denk hierbij aan Jasmijnparels, maar ook kerstthee zoals Earl Grey of Lapsang Souchong."

Quiche en eiergerechten

Eieren hebben een zeer specifieke smaak en vragen daarom om een thee met een robuuste smaak die tegengewicht kan bieden. "Een heerlijke quiche is niet weg te denken van de feesttafel of van een feestelijke afternoon tea. Wat schenken we daarbij? De Irish Breakfast: een stevige thee met een zacht hartje", aldus Jess Van Humbeeck.

Vleesgerechten

Ook een stevige rosbief of gebraad blijft het goed doen. Bij vlees serveren we vaak rode wijn, het equivalent daarvan is zwarte thee. Earl Grey of English breakfast, of bij een stukje gebraad past ook een Chinese Golden Yunnan. Een stevige groene thee als de Dragon Well van Or Tea? kan zeker ook.

Heb je lamsvlees op het menu? Doe eens gek en ga voor een muntthee bij dit gerecht. Gegarandeerd succes!

Vis en zeevruchten

"Bij vis past vaak witte wijn, dus hier gaan we meer naar de lichte oolongs gaan kijken of de groene thee. Met een Tie Kuan Yin win je altijd. Een andere aanrader is de Indische Sencha thee."

Toch liever een fruitinfusie? Ga dan voor een mix van mango -granaatappel, of vijg-basilicum. Deze laatste kan, geserveerd in een mooi wijnglas, nog perfect doorgaan voor een rosé wijntje!

Dessert

Bij een chocolade brownie of een moelleux kan je een sterkere lapsang souchong schenken. Bij klassiekers zoals crème brulée of cheesecake matchen Chillax (kaneel-munt), rooibos, Ginger & Love (rooibos, gember, citroengras) of Jasmijnparels. Toch liever een kerststronk van crème au beurre op tafel? Kies dan voor een goede, oude Earl Grey!

Ideaal digestief om alles door te spoelen? Puehr thee ! Dat is een drankje op basis van een oude gefermenteerde thee. Serveer het in een kleine digestiefglaasje of een whiskyglas. Zeker na een avond lang tafelen, helpt deze thee de spijsvertering te bevorderen.

Meer info: www.theemeteenverhaal.be