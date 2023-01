De winter is een moeilijke periode voor kamerplanten, maar met de juiste zorg komen ze dit seizoen gaaf en gezond door.

Water geven is verrassend genoeg het voornaamste gevaar voor kamerplanten. In elk seizoen gieten we te veel en te vaak. De wortels baden dan in het nat en kunnen rotten. Dat gevaar is nog groter in de winter. Voel daarom altijd of de potgrond droog is. Bruine vlekken op de bladeren zijn vaak een symptoom van te veel vocht. Geef dan veel minder water tot de potgrond weer normaal aanvoelt. En giet je planten 's ochtends, dan krijgen ze de kans om het water overdag te absorberen.

Te droge lucht in huis is een ander winterrisico, zeker als je je huis verlucht met een ventilatiesysteem. De ideale vochtigheidsgraad voor een plant is 60 tot 80%, maar dit streefcijfer wordt zelden gehaald. Creëer daarom een vochtig microklimaat rond je planten. Leg een laag vochtige kleikorrels in de schaal onderin je pot of in de sierpot, zonder direct contact met de wortels. Het vocht van de korrels verdampt en zorgt zo voor de nodige vochtigheid.

Bezorg je planten geen stress

Verlucht je zelf je woning, doe dat dan elke dag via ramen en deuren. Al kan dat ook voor stress zorgen bij je planten. Zorg dus dat ze niet rechtstreeks aan ijskoude lucht worden blootgesteld, ook niet enkele minuten of op een zeer zonnige winterdag. Plaats je planten evenmin bij een warmtebron of vlakbij een kamerbreed raam of erker. Daar is het 's nachts kouder dan elders in huis, terwijl de lucht er op een zeer zonnige dag bijna verstikkend wordt. Kortom: grote temperatuurschommelingen moet je absoluut mijden.

Wees niet ongerust als er 's morgens waterdruppels op de bladeren parelen: dit is een natuurlijk verschijnsel. Omdat het 's nachts kouder is, sluit de plant haar huidmondjes (poriën, zeg maar) en kan ze geen vocht uitzweten. Het teveel aan sap wordt dan via speciale kanaaltjes naar buiten gestuwd. Opgelet: bij het opdrogen kan dit sap vlekken maken op de bladeren en op je meubels en vloer.

Dank aan Jean-Luc Wanzoul, prof. aan de Technische Tuinbouwschool van Gembloux.

