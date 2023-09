Heeft je tuin afgezien door de hitte deze zomer? Misschien heb je hem verkeerd gesproeid...

Stel je je wel eens de vraag wanneer en hoe vaak je moet sproeien? De basisregel luidt: geef enkel water als het echt nodig is. Te veel gieten is vaak nefaster voor je planten dan te weinig. Check dus eerst de vochtigheid van de grond door een vinger in de aarde te duwen. Voelt de grond op 2-3 cm diepte nog vochtig aan, dan is water geven zinloos. Voelt de grond droog aan, geef dan zeker 4 tot 5 liter water per dag en per m2. Een gazon van één are groot heeft dus algauw 400 tot 500 l water per dag nodig. Een zomerbuitje volstaat meestal niet. Om zicht te hebben op hoeveel neerslag er valt in je tuin, hang je daarom best een pluviometer op.

Om de grond op een correcte manier vochtig te houden moet hij er los bijliggen of, beter nog, bedekt met stro of schors. Op een harde, compacte ondergrond vloeit het water weg. Of blijft het staan, waardoor de grond bij felle zon gaat braden. Hij barst dan uiteen en vormt lelijke harde korsten die ondoorlaatbaar zijn. Terwijl een laag stro of schors het vocht in de grond houdt en de verdamping afremt.

Het ideale tijdstip om te begieten is vroeg 's ochtend. Of beter nog 's avonds laat, want dan krijgt het water alle tijd om in de grond te dringen en de hele nacht dicht bij de wortels te blijven. Water geven onder een brandende zon is uit den boze. Niet alleen verdampt het water dan veel te snel, de waterdruppels op de bladeren en bloemen werken ook als een vergrootglas voor de zonnestralen. Waardoor je tere planten, ondanks het water, algauw verbranden.

Een irrigatiesysteem met druppeltellers of kleine buisjes met gaatjes blijft de beste optie om je tuin water te geven. Daarmee kan je het gieten beperken tot die zones die het nodig hebben en heeft het water de tijd om langzaam in de grond te dringen. Veel van deze systemen kan je programmeren zodat je het gieten kan plannen. Een tuinslang of een sproeier die je aansluit op de tuinslang werkt minder precies en dus gaat er te veel water verloren. Een goeie ouwe gieter blijft wel nuttig en efficiënt om zeer lokaal water te geven, zoals je bloembakken.

Dank aan Jean-Luc Wanzoul, prof. aan de Technische Tuinbouwschool van Gembloux.

