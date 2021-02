Theebuiltje in de tas, kokendheet water erop en klaar is kees. Zet jij ook op die manier je dagelijkse bakje troost? Je bent niet de enige maar het kan anders en vooral lekkerder en gezonder. Wie de simpele regels van de kunst volgt, ziet zich beloond met een veel goddelijker kopje.

Water

Thee bestaat voor ruim 99 % uit water. Logisch dat dit ook mee zijn stempel drukt op de smaakbeleving. De keuze van het gepaste water zal je thee een andere smaak, geur en zelfs uitzicht geven. "De subtiele aroma's van thee komen het best tot uiting wanneer je zacht water gebruikt met een lage droogrest, van maximum 50 mg/ liter. Die droogrest bindt zich immers met de thee waardoor die troebel wordt maar ook de geur en de smaak verandert. Mineraal waters zoals Spa Reine, Montcalm, Lauretana enz. met een lage droogrest lenen zich perfect voor thee. Kraantjeswater bevat dan weer teveel kalk en chloor, wat de smaak en de helderheid van je kopje thee beïnvloedt", weet theesommelier Stijn Verbrugghe van Or Tea. Een alternatief voor flessenwater met een lage droogrest is een waterontharder in combinatie met een keukenkraan die een filter bevat voor kraantjeswater.

Temperatuur

Ook de temperatuur speelt een rol. Te heet water verbrandt de theebladeren en maakt de smaak bitterder. Zachte theesoorten zoals witte en groene maak je klaar met water van 70 à 80 graden. De harde equivalenten zoals zwarte, puer en oolongthee, overgiet je best met water van 80 à 90 graden. Infusies van fruit en kruiden laten hun aroma's best los bij water dat net niet kookt. Wie al die verschillende kooktemperaturen niet wil onthouden, mikt gewoon best op 80 graden. Dat is voor alle soorten ideaal. "Maar laat het water niet eerst koken en dan afkoelen. Water dat heeft gekookt verandert van samenstelling waardoor de kleur en aroma's van thee verloren gaan. Je kan hiervoor waterkokers gebruiken die via een thermostaat de juiste temperatuur aangeven of zelf kijken in je waterkoker. Als de belletjes onderaan zo groot zijn als visogen, dan haalt het water ongeveer 80 graden."

Antioxidanten

Haal je die theeblaadjes er al na enkele minuten uit of moeten ze langer trekken ? "Na een paar minuten heb je water met een lekker smaakje maar mis je de gezonde antioxidanten en mineralen die de thee pas afgeeft na een kwartier trekken", weet Stijn Verbrugghe. "Dat geldt natuurlijk voor kwaliteitsvolle thee. Kies je voor goedkope thee uit de supermarkt dan mag je die er al na 2 minuten uithalen, want dit levert je toch geen goede bouwstoffen op. De betere theesoorten mag je naar smaak ook gerust langer laten trekken. Met één builtje of schepje theebladeren, kan je makkelijk tot 5 koppen thee zetten. Je giet er gewoon telkens opnieuw warm water op."

Los of in builtjes ?

Is goede thee per definitie los en zijn builtjes not done of ligt het genuanceerder ? "Je kiest best voor losse thee of thee in builtjes van maïszetmeel. Die zijn ook biologisch afbreekbaar. Mijd de goedkope exemplaren in nylon of papier. In biowinkels vind je ook niet gebleekte builtjes die je zelf kan vullen. Belangrijk voor goede thee is de keuze voor kwaliteit." Thee wordt vandaag opgedeeld in 4 verschillende categorieën. Het neusje van de zalm zijn de volledige theeblaadjes, gevolgd door gebroken blaadjes en fannings, wat verwijst naar een mix van brokjes en korrels van theebladeren. "Dit bevat ook al wat afval zoals stelen en nerven van theebladeren. Helemaal onderaan situeert zich het zogeheten 'dust' of stof van thee. Dat vind je terug in de meeste goedkope theebuiltjes."

Bewaren?

Thee kan zijn aroma's behoorlijk lang bewaren als je het slim aanpakt. Een luchtdichte verpakking, en beschermd tegen licht, lucht, warmte en vocht. Zo ziet de ideale bewaarspot eruit. Denk aan tinnen blikken of theedozen.

Thee bestaat voor ruim 99 % uit water. Logisch dat dit ook mee zijn stempel drukt op de smaakbeleving. De keuze van het gepaste water zal je thee een andere smaak, geur en zelfs uitzicht geven. "De subtiele aroma's van thee komen het best tot uiting wanneer je zacht water gebruikt met een lage droogrest, van maximum 50 mg/ liter. Die droogrest bindt zich immers met de thee waardoor die troebel wordt maar ook de geur en de smaak verandert. Mineraal waters zoals Spa Reine, Montcalm, Lauretana enz. met een lage droogrest lenen zich perfect voor thee. Kraantjeswater bevat dan weer teveel kalk en chloor, wat de smaak en de helderheid van je kopje thee beïnvloedt", weet theesommelier Stijn Verbrugghe van Or Tea. Een alternatief voor flessenwater met een lage droogrest is een waterontharder in combinatie met een keukenkraan die een filter bevat voor kraantjeswater. Ook de temperatuur speelt een rol. Te heet water verbrandt de theebladeren en maakt de smaak bitterder. Zachte theesoorten zoals witte en groene maak je klaar met water van 70 à 80 graden. De harde equivalenten zoals zwarte, puer en oolongthee, overgiet je best met water van 80 à 90 graden. Infusies van fruit en kruiden laten hun aroma's best los bij water dat net niet kookt. Wie al die verschillende kooktemperaturen niet wil onthouden, mikt gewoon best op 80 graden. Dat is voor alle soorten ideaal. "Maar laat het water niet eerst koken en dan afkoelen. Water dat heeft gekookt verandert van samenstelling waardoor de kleur en aroma's van thee verloren gaan. Je kan hiervoor waterkokers gebruiken die via een thermostaat de juiste temperatuur aangeven of zelf kijken in je waterkoker. Als de belletjes onderaan zo groot zijn als visogen, dan haalt het water ongeveer 80 graden."Haal je die theeblaadjes er al na enkele minuten uit of moeten ze langer trekken ? "Na een paar minuten heb je water met een lekker smaakje maar mis je de gezonde antioxidanten en mineralen die de thee pas afgeeft na een kwartier trekken", weet Stijn Verbrugghe. "Dat geldt natuurlijk voor kwaliteitsvolle thee. Kies je voor goedkope thee uit de supermarkt dan mag je die er al na 2 minuten uithalen, want dit levert je toch geen goede bouwstoffen op. De betere theesoorten mag je naar smaak ook gerust langer laten trekken. Met één builtje of schepje theebladeren, kan je makkelijk tot 5 koppen thee zetten. Je giet er gewoon telkens opnieuw warm water op."Is goede thee per definitie los en zijn builtjes not done of ligt het genuanceerder ? "Je kiest best voor losse thee of thee in builtjes van maïszetmeel. Die zijn ook biologisch afbreekbaar. Mijd de goedkope exemplaren in nylon of papier. In biowinkels vind je ook niet gebleekte builtjes die je zelf kan vullen. Belangrijk voor goede thee is de keuze voor kwaliteit." Thee wordt vandaag opgedeeld in 4 verschillende categorieën. Het neusje van de zalm zijn de volledige theeblaadjes, gevolgd door gebroken blaadjes en fannings, wat verwijst naar een mix van brokjes en korrels van theebladeren. "Dit bevat ook al wat afval zoals stelen en nerven van theebladeren. Helemaal onderaan situeert zich het zogeheten 'dust' of stof van thee. Dat vind je terug in de meeste goedkope theebuiltjes."Thee kan zijn aroma's behoorlijk lang bewaren als je het slim aanpakt. Een luchtdichte verpakking, en beschermd tegen licht, lucht, warmte en vocht. Zo ziet de ideale bewaarspot eruit. Denk aan tinnen blikken of theedozen.