Zjatte en taloere, laten we samen koken!

Vijf mensen die elkaar nog nooit gezien hebben stappen binnen in een mooi pand in de Onze-Lieve-Vrouwestraat in Mechelen. Ze krijgen meteen een schort en een glaasje proscecco (met of zonder alcohol) aangereikt. Hun doel: een eenvoudige, maar lekkere maaltijd op tafel toveren.

Mieke Van Mechelen aan het werk in de keuken © zjatteentaloere facebook