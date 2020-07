Deze zomer gaat Inverde, het vormingscentrum van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, op zoek naar 57 kandidaat-tuinrangers. Na een intensieve opleiding worden ze klaargestoomd voor hun eerste tuinsafari. 10 Vlaamse lokale besturen stappen mee in dit pilootproject.

Zeldzame nachtvlinders, zoemende aardhommels en zingende zwartkopjes. Onze tuinen bevatten meer natuurrijkdom dan dat we op het eerste zicht vermoeden. Binnenkort zullen tuinrangers ons dit helpen ontdekken. Met vlindernet en vergrootglas gaan deze speciaal opgeleide vrijwilligers op zoek naar verrassend biologisch leven in je achtertuin. Tegelijk krijg je van hen advies op maat voor een nog meer natuurvriendelijke en klimaatrobuuste tuin.

Het potentieel van je tuin optimaal benutten

Natuurvriendelijke tuinen zijn een trend. Want elke tuin kan een viersterrenhotel met koud buffet zijn voor roodborstjes, egels, waterjuffers en talloze andere fascinerende dieren. Bovendien kan zo'n tuin beter tegen droogte en hitte. Je hebt geen dure meststoffen nodig en van tuinafval is geen sprake meer. Kortom: een win-win-situatie. Toch blijft het voor veel mensen moeilijk om de stap te zetten. Want een saai gazon omvormen tot een bloemenrijk graslandje, hoe begin je daar nu concreet aan?! De tuinrangers geven je advies.

"Waarom zou een natuurgebied stoppen aan de rand van onze tuinen? Mensen onderschatten vaak hoe veel ze voor de natuur en het klimaat kunnen doen in hun eigen tuin, ook al is die soms maar een zakdoek groot. De tuinrangers kunnen helpen om het natuurpotentieel van onze tuinen ten volle te benutten", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Ben jij een tuinranger in spe?

Waregem, Sint-Niklaas, Zwalm, Brakel, Geraardsbergen, Leuven, Turnhout, Boom, Kalmthout en Genk. Dit zijn de 10 steden en gemeenten die instappen in het pilootproject van Inverde en Natuur en Bos om tuinrangers op te leiden. "Per gemeente stellen we een rangerteam samen van 2 tot 10 enthousiaste tuinliefhebbers met een hart voor de natuur", zegt Werner Van Craenenbroeck van Inverde. "Na een korte maar intensieve opleiding van 6 dagen zijn onze tuinrangers klaar voor hun eerste tuinsafari. Gewapend met een rugzak vol safarimateriaal en handige infofiches over de aanleg van een bloemenweide of een gemengde haag."

Vandaag start de zoektocht naar kandidaten die uit het juiste hout gesneden zijn. "Het is natuurlijk erg mooi meegenomen als je al een aantal planten- en diersoorten kan herkennen. Maar veel belangrijker is enige ervaring met tuinieren, veel goesting om bij te leren en het nodige enthousiasme om je passie door te geven," aldus Werner Van Craenenbroeck. "En oh ja, het helpt ook als je een beetje overweg kan met een smartphone en facebook."

Inverde hoopt dat de eerste tuinranger-teams eind november aan de slag zullen kunnen. En het is niet de bedoeling dat het bij 10 steden en gemeenten blijft. Inverde heeft de ambitie om in de loop van 2021 en 2022 tuinrangerwerkingen op te starten in alle Vlaamse gemeenten.

Meer informatie vindt u op www.tuinrangers.be

Zeldzame nachtvlinders, zoemende aardhommels en zingende zwartkopjes. Onze tuinen bevatten meer natuurrijkdom dan dat we op het eerste zicht vermoeden. Binnenkort zullen tuinrangers ons dit helpen ontdekken. Met vlindernet en vergrootglas gaan deze speciaal opgeleide vrijwilligers op zoek naar verrassend biologisch leven in je achtertuin. Tegelijk krijg je van hen advies op maat voor een nog meer natuurvriendelijke en klimaatrobuuste tuin. Natuurvriendelijke tuinen zijn een trend. Want elke tuin kan een viersterrenhotel met koud buffet zijn voor roodborstjes, egels, waterjuffers en talloze andere fascinerende dieren. Bovendien kan zo'n tuin beter tegen droogte en hitte. Je hebt geen dure meststoffen nodig en van tuinafval is geen sprake meer. Kortom: een win-win-situatie. Toch blijft het voor veel mensen moeilijk om de stap te zetten. Want een saai gazon omvormen tot een bloemenrijk graslandje, hoe begin je daar nu concreet aan?! De tuinrangers geven je advies."Waarom zou een natuurgebied stoppen aan de rand van onze tuinen? Mensen onderschatten vaak hoe veel ze voor de natuur en het klimaat kunnen doen in hun eigen tuin, ook al is die soms maar een zakdoek groot. De tuinrangers kunnen helpen om het natuurpotentieel van onze tuinen ten volle te benutten", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.Waregem, Sint-Niklaas, Zwalm, Brakel, Geraardsbergen, Leuven, Turnhout, Boom, Kalmthout en Genk. Dit zijn de 10 steden en gemeenten die instappen in het pilootproject van Inverde en Natuur en Bos om tuinrangers op te leiden. "Per gemeente stellen we een rangerteam samen van 2 tot 10 enthousiaste tuinliefhebbers met een hart voor de natuur", zegt Werner Van Craenenbroeck van Inverde. "Na een korte maar intensieve opleiding van 6 dagen zijn onze tuinrangers klaar voor hun eerste tuinsafari. Gewapend met een rugzak vol safarimateriaal en handige infofiches over de aanleg van een bloemenweide of een gemengde haag."Vandaag start de zoektocht naar kandidaten die uit het juiste hout gesneden zijn. "Het is natuurlijk erg mooi meegenomen als je al een aantal planten- en diersoorten kan herkennen. Maar veel belangrijker is enige ervaring met tuinieren, veel goesting om bij te leren en het nodige enthousiasme om je passie door te geven," aldus Werner Van Craenenbroeck. "En oh ja, het helpt ook als je een beetje overweg kan met een smartphone en facebook."Inverde hoopt dat de eerste tuinranger-teams eind november aan de slag zullen kunnen. En het is niet de bedoeling dat het bij 10 steden en gemeenten blijft. Inverde heeft de ambitie om in de loop van 2021 en 2022 tuinrangerwerkingen op te starten in alle Vlaamse gemeenten.