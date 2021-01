Ons land telt opnieuw twee driesterrenrestaurants. Het Hof Van Cleve van Peter Goossens stond in 2020 nog op eenzame hoogte. Dit jaar krijgt Zilte van Viki Geunes, gevestigd op de bovenste verdieping van het MAS in Antwerpen, een ster bij en is daarmee het tweede driesterrenrestaurant. De Michelingids maakte maandag de sterren voor 2021 bekend.

"Dineren bij Zilte is een emotionele ervaring. U tafelt er met 't stad aan uw voeten, op de bovenste verdieping van het Museum aan de Stroom. Het ingetogen designinterieur is intiem en stijlvol. Alles klopt hier, van de begroeting en het vakkundige wijnadvies tot het koekje bij de koffie", klinkt de motivatie van Michelin voor het toekennen van een derde ster aan Viki Geunes.

2020 was een moeilijk jaar voor de restaurants die na de eerste lockdown in het voorjaar, voor een tweede keer moesten sluiten begin november. Daardoor werden de Michelinsterren voor 2021, die normaal in de herfst van vorig jaar zouden worden toegekend, pas nu bekend gemaakt. Naast de twee driesterrentoppers telt ons land nu ook 24 tweesterrenrestaurants en 111 eetgelegenheden met één ster. Castor in Beveren-Leie en Bartholomeus in Knokke-Heist ontvingen een tweede ster. Tien restaurants werden bekroond met een eerste. Dertien zaken verloren hun sterren, waaronder Sea Grill van Yvers Mattagne in Brussel. En dan zijn er nog de bib gourmands. Die plaatsen restaurants die een goede verhouding prijs/kwaliteit/plezier hebben in de kijker. Michelingids selecteerde er 162.

'Groene' sterren

Nieuw dit jaar zijn de "groene" Michelinsterren voor restaurants die zich in het bijzonder inzetten voor duurzaamheid. Een van de laureaten is Graanmarkt 13 van Seppe Nobels in Antwerpen. "Ik werk extreem seizoengebonden. We hebben een veld in Heist-op-den-Berg, een daktuin met 120 kruidensoorten, dertig bijenkorven en we steunen stadsboeren. We zijn heel hard bezig met onze ecologische voetafdruk", aldus Nobels.

De Waalse Manon Schenck sleept de titel van jonge chef van het jaar in de wacht. Zij staat achter de kookpotten bij La Table de Manon in Grandhan, Durbuy.

De Michelingids is zowat de bijbel van de gastronomie. Elk jaar evalueren zijn inspecteurs de restaurants en telkens is het uitkijken naar wie een ster verliest of bij krijgt. Drie sterren is zowat de ultieme droom van elke chef-kok.

Info :https://guide.michelin.com/be/nl

