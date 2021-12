De ene buitenplant is al een grotere koukleum dan de andere. Maar sommige soorten moeten echt binnen overwinteren.

Of een plant 's winters al dan niet buiten kan blijven, hangt vooral af van hoe robuust ze is, of ze bestand is tegen koude en vorst, en ook van de streek waar je woont. De minimumtemperaturen in de winter bepalen in welke winterhardheidszone je tuin ligt. Er zijn namelijk 14 winterhardheidszones gedefinieerd. In ons land liggen die tussen 6b - zeg maar de Hoge Venen en het zuidoosten van het land - en 8b, dat is alles wat zich ten noorden van Samber en Maas bevindt.

Wanneer je een plant koopt, vermeldt het label meestal de minimale winterhardheid, dus vanaf welke zone je plant buiten kan overwinteren, zij het soms met de nodige bescherming. Is je plant bedoeld voor winterhardheidszone 10 en hoger, dan is ze niet vorstbestendig en moet je ze 's winters uit je tuin weghalen.

Daarvoor hoef je deze plant niet altijd een plek in een verwarmde ruimte te geven. Heel wat niet-winterharde planten kan je een plaatsje toewijzen in een niet-verwarmde ruimte met veel licht, zoals een veranda. De gemiddelde temperatuur moet er wel 8°C bedragen, al mag dat nu en dan wat lager zijn, maar niet te lang.

Zorg in deze ruimte ook voor de nodige luchtvochtigheid. Te droge lucht kan dodelijk zijn voor je plant en achter glas kan de temperatuur flink oplopen op een zonnige winterdag. Geef je plant daar dus om de twee weken matig water en let er tijdens zonnige periodes op dat de aarde in de pot niet te droog wordt.

Met dank aan Jean-Luc Wanzoul, professor aan de Technische Tuinbouwschool van Gembloux.

Of een plant 's winters al dan niet buiten kan blijven, hangt vooral af van hoe robuust ze is, of ze bestand is tegen koude en vorst, en ook van de streek waar je woont. De minimumtemperaturen in de winter bepalen in welke winterhardheidszone je tuin ligt. Er zijn namelijk 14 winterhardheidszones gedefinieerd. In ons land liggen die tussen 6b - zeg maar de Hoge Venen en het zuidoosten van het land - en 8b, dat is alles wat zich ten noorden van Samber en Maas bevindt. Wanneer je een plant koopt, vermeldt het label meestal de minimale winterhardheid, dus vanaf welke zone je plant buiten kan overwinteren, zij het soms met de nodige bescherming. Is je plant bedoeld voor winterhardheidszone 10 en hoger, dan is ze niet vorstbestendig en moet je ze 's winters uit je tuin weghalen. Daarvoor hoef je deze plant niet altijd een plek in een verwarmde ruimte te geven. Heel wat niet-winterharde planten kan je een plaatsje toewijzen in een niet-verwarmde ruimte met veel licht, zoals een veranda. De gemiddelde temperatuur moet er wel 8°C bedragen, al mag dat nu en dan wat lager zijn, maar niet te lang. Zorg in deze ruimte ook voor de nodige luchtvochtigheid. Te droge lucht kan dodelijk zijn voor je plant en achter glas kan de temperatuur flink oplopen op een zonnige winterdag. Geef je plant daar dus om de twee weken matig water en let er tijdens zonnige periodes op dat de aarde in de pot niet te droog wordt. Met dank aan Jean-Luc Wanzoul, professor aan de Technische Tuinbouwschool van Gembloux.