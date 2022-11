De tweede week van november staat naar goede gewoonte in het teken van onze nationale trots: de versgebakken, heerlijk goudgele frietjes van de frituur! VLAM wil iedereen nog eens laten stilstaan bij de smaak en beleving die zo uniek zijn aan deze frietjes.

Antwerpen op kop. Of is het Limburg?

Wist je dat... 96% van de West-Vlamingen de term frikandel gebruikt, terwijl 91% van de Antwerpenaren dit een curryworst noemt? In Limburg verwijzen ze in 32% van de gevallen dan weer naar de populaire frituursnack als een lange hamburger .

Wist je dat... 96% van de West-Vlamingen de term frikandel gebruikt, terwijl 91% van de Antwerpenaren dit een curryworst noemt? In Limburg verwijzen ze in 32% van de gevallen dan weer naar de populaire frituursnack als een lange hamburger. in Oost-Vlaanderen (78%), West-Vlaanderen (65%) en Antwerpen (64%) frietjes veruit het vaakst gegeten worden uit een kartonnen bakje? In Limburg (45%) en Vlaams-Brabant (46%) is de puntzak veel meer ingeburgerd.

een overrompelende 91% van de Belgen het er over eens is dat frietjes van de frituur onlosmakelijk verbonden zijn met de Belgische cultuur?

vrouwen (61%) vaker frieten met hun handen eten dan mannen (53%)?

80% van de Belgen vindt dat onze frietjes uniek zijn in de wereld?

80% van de Belgen steevast naar dezelfde frituur gaat?

68% van de Belgen het liefst zout op zijn frietjes wil?

mayonaise nog steeds met voorsprong (41%) de populairste saus is?

51% van de Belgen minstens één keer per maand een bezoekje brengt aan de frituur?

Naar aanleiding van de Week van de Friet voerde VLAM een impliciete associatietest uit bij 73 Vlamingen. En wat blijkt? Het zien van frietjes van de frituur linken Vlamingen aan termen zoals goesting, lekker, gemakkelijk, gezellig, traditie en volks. Uit het experiment kwam ook naar voor dat frietjes van de frituur sterk ingeburgerd zijn in de Vlaamse traditie. Vlamingen linken termen zoals nostalgie, traditie volks en trots immers veel sterker aan frietjes van de frituur dan aan pakweg pizza. Het experiment bevestigt dat het zien van frietjes van de frituur best wat teweeg brengt bij de Vlaming: naast goesting in deze lekkere en makkelijke maaltijd ligt er ook een flink gevoel van Vlaamse traditie als saus bovenop.Dat de Vlaming van zijn frietjes houdt is dus een uitgemaakte zaak. Maar in welke provincie vinden we nu het meeste aantal frituren in Vlaanderen? Antwerpen heeft met 28% het hoogste aantal frituren van alle Vlaamse provincies. Vlaams Brabant dan weer het minste met 13%. West-Vlaanderen is goed voor een vijfde van alle Vlaamse frituren (20%), en Oost-Vlaanderen neemt 22% voor zijn rekening. Limburg landt op 17%. Hoewel Antwerpen in absolute cijfers de meeste frituren heeft, zijn het de Limburgers die het hoogste aantal frituren per inwoner hebben (0,5 per 1000 inwoners, 0,4 per 1000 inwoners in Antwerpen). Vlaams-Brabant heeft niet enkel het minst aantal frituren van alle Vlaamse provincies, maar ook het laagste aantal frituren per inwoner (0,3 per 1000 inwoners).