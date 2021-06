Zeven lidstaten zijn reeds begonnen met de afgifte van de covid-certificaten die reizen in de Europese Unie makkelijker moeten maken. Dat heeft de Europese Commissie meegedeeld naar aanleiding van de lancering van het systeem dat het mogelijk maakt om certificaten grensoverschrijdend te controleren.

Sinds vandaag, 1 juni is de Europese gateway operationeel. Dat is het technische systeem dat het mogelijk maakt om certificaten op een veilige en privacyvriendelijke manier te controleren over de grenzen heen. Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Kroatië, Polen en Tsjechië hebben zich meteen aangesloten op het systeem en zijn ook al mondjesmaat begonnen met de afgifte van certificaten, zo deelde de Commissie mee.

Andere lidstaten gaan het Europese certificaat pas invoeren wanneer alle functies in het hele land beschikbaar zijn. In België buigt het Overlegcomité zich vrijdag over de modaliteiten. Ons land nam eerder al deel aan de pilootfase en is technisch klaar.

De verordening treedt pas in werking op 1 juli, maar het staat landen vrij om sneller aan te sluiten. Lidstaten die meer tijd nodig hebben, kunnen ook nog een beroep doen op een overgangsperiode van zes weken.

Het covid-certificaat, dat digitaal of op papier beschikbaar zal zijn, moet reizen makkelijker maken. Het certificaat bewijst dat de houder is ingeënt tegen covid-19, een negatieve test heeft afgelegd of antilichamen heeft aangemaakt na een infectie. Het certificaat is eerst en vooral bedoeld om het vrije verkeer in de Europese Unie te vergemakkelijken, maar lidstaten kunnen ook besluiten om het certificaat te gebruiken voor bijvoorbeeld evenementen op hun grondgebied, zoals festivals.

