Zowat zes op de tien Belgen vertrekken het liefst 's nachts als ze een lange rit voor de boeg hebben. Dat blijkt uit resultaten van een enquête van verkeersveiligheidsinstituut Vias. Drie kwart van de bestuurders stopt onderweg om een dutje te doen, en een kwart zegt wel eens het gevoel te hebben gehad dat ze enkele seconden in slaap dommelden achter het stuur.

's Nachts rijden heeft enkele voordelen: er is natuurlijk minder verkeer, het is minder warm en als er kinderen meereizen is het in de auto rustiger als ze slapen. Vias beveelt aan om na maximaal twee uur te pauzeren, om de aandacht optimaal te houden. In de enquête zeggen bestuurders dat ze na gemiddeld drie uur een pauze nemen.

Maar 's nachts achter het stuur kruipen heeft ook het nadeel dat de vermoeidheid sneller toeslaat. Een kwart van de respondenten geeft aan dat ze al eens het gevoel hadden ingedommeld te zijn. Goed één op de zes zegt zelfs dat ze, door in slaap te vallen, uitgeweken waren naar de pechstrook. Een slechte voorbereiding kan de slaperigheid nog verder in de hand werken.

Ook belangrijk is om voor het vertrek de bandenspanning en het oliepeil te controleren. Uit de Vias-enquête moet ook blijken dat een op de drie de bandenspanning en een kwart het oliepeil checkt.

5 tips voor een efficiënt dutje in de wagen Stop op een rustige en veilige plek Drink een koffie vooraleer je een kort dutje doet. De cafeïne begint na ongeveer 20 minuten te werken en zal je niet hinderen om in te slapen. Maak het comfortabel voor jezelf en kantel je stoel zodat je je benen wat meer kan strekken Doe een dutje van maximaal 20 minuten. Anders geraak je in een diepe slaap en zul je moeite hebben om wakker te worden. Als je na 20 minuten wakker wordt, zul je de effecten van de koffie (en de cafeïne) voelen. Strek even je benen en je hele lichaam vooraleer je terug vertrekt.

5 tips voor een vlotte en veilige reis Zorg dat je goed uitgeslapen aan je reis vertrekt. Je vermijdt dus best om tot laat voor je vertrek alles voor te bereiden. De vakantie begint vanaf dat je in je wagen stapt. Fixeer je niet op een uur van aankomst. Door ontspannen te rijden, zal het traject minder lang lijken. Denk aan de basisregels: gordel voor alle inzittenden, ook voor de passagiers die slapen, respecteer de snelheidslimieten en geen alcohol voor de bestuurder(s). Blijf kalm als je in een file belandt. Een woedeaanval kan je hele vakantie verpesten. Bezie de andere bestuurders in de file als lotgenoten en niet als vijanden. Sla geen rustpauze over omdat je er bijna bent. Het risico op een ongeval verhoogt in de laatste 100 kilometer van je rit.

