Een echte primeur voor Vlaanderen: deze zomer opent Natuur en Bos maar liefst zes nieuwe natuuroases. Dat zijn plekken waar de focus helemaal op rust ligt en traagheid troef is. Het concept komt uit Japan, waar bosbaden al langer nationale faam kent.

Werkdruk, files, lawaai, toenemende verstedelijking en een overdosis aan digitale informatie zorgen voor stress, oververmoeidheid, burn-out en andere gezondheidsklachten. Nochtans ligt een deel van de oplossing binnen handbereik: de natuur.

Daarom zet Natuur en Bos, als grootste natuurbeheerder van Vlaanderen, al jaren sterk in op natuurbeleving. In de natuurgebieden van Natuur en Bos kan je wandelen, joggen, fietsen, kamperen, spelen en ravotten. Maar zones waar de focus ligt op rust, die waren er nog niet. Dus heeft Natuur en Bos natuuroases ingericht, stukjes stille natuur waar je je hoofd even helemaal kunt leegmaken, zonder smartphone, verkeerslawaai en andere drukte.

Wat zijn natuuroases?

Natuuroases zijn geïnspireerd op het fenomeen bosbaden, ofte Shinrin-yoku, een therapie die in de jaren tachtig ontstond in Japan als antwoord op een gebrek aan natuurbeleving (nature deficit disorder) bij stadsmensen.

Een natuuroase is dé plek bij uitstek voor een stil, traag en meditatief verblijf in de natuur. Het is wetenschappelijk bewezen dat een bosbad van een halfuur stress vermindert en je mentale weerbaarheid verhoogt. Hoe langer het bosbad, hoe groter en langduriger de voordelen.

Een infobord bij de start van elke natuuroase helpt je op weg. Onderweg nodigen houten rustobjecten, gemaakt door de houtateliers Sam Ponette en Nauwau, uit om te zitten, liggen, hangen, rusten. De objecten zijn gemaakt van lokaal hout en gerecupereerd havenhout van de Port of Antwerp.

Waar liggen de natuuroases?

Je vindt een natuuroase in Heverleebos, het Zoniënwoud*, Eversambos in Alveringem, de Lisdodde in Kallo, het Stropersbos in Stekene en Bosland in Pelt.

* in het Zoniënwoud ligt de natuuroase in een bosreservaat en zijn de objecten van de hand van de eigen bosarbeiders