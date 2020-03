Zelf mondmaskers maken

Er is in ons land heel wat te doen rond mondmaskers. Het dreigende tekort eraan in de ziekenhuizen, deed menige ijverige naaister achter de naaimachine kruipen om er zelf te maken. Op de sociale media zijn dan ook tal van initiatieven, modellen, tips en adviezen te vinden. FOD Volksgezondheid bracht uiteindelijk zelf een patroon uit. Naaimagazine La Maison Victor voegde daar haar vakkennis aan toe.

© La Maison Victor

De solidariteit onder de naaicommunity is groot. Dat bleek de afgelopen dagen duidelijk op de sociale media. Het ene initiatief na het andere zag het daglicht. Ziekenhuizen richtten naai-ateliers in, naai-ateliers (zoals bij Xandres) gingen spontaan mondmaskers maken,... Om bruikbare maskers te maken, die een zo groot mogelijke veiligheid bieden en duidelijk uit te leggen hoe ver die veiligheid precies rijkt, heeft de FOD Volksgezondheid uiteindelijk een model uitgewerkt en een aantal tips en regels op een rijtje gezet. Het team van zusterblad La Maison Victor, heeft vanuit haar naai- en stoffenexpertise op basis van het patroon van de FOD Volksgezondheid een versie gemaakt die is aangevuld met een duidelijke stap voor stap werkbeschrijving en bijhorende tekeningen. Zin en tijd om jouw steentje bij te dragen en achter de naaimachine te kruipen? Je kan met één klik de werkbeschrijving en het patroon hier downloaden.