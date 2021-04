Zelf kefir maken is doodeenvoudig. Al wat je nodig hebt, is een minimum aan materiaal en kefirkorrels om aan je melk of fruitwater toe te voegen!

Melkkefir

In het meinummer van Plus Magazine vertellen we je alles over de voordelen van melkkefir. Hier leggen we uit hoe je zelf kefir kan maken.

Ingrediënten en materiaal:

1 liter melk (om het even dewelke: halfvolle melk uit een drankkarton zal even goed fermenteren als volle melk rechtstreeks van de boerderij)

Melkkefirkorrels (verkrijgbaar in sommige biowinkels en op het internet, in verse of gedehydrateerde vorm)

Een glazen pot voor fermentatie

Een stuk stof (indien mogelijk katoen) en een elastiek van de juiste diameter om de pot met de stof af te sluiten.

Een houten lepel

Een klein vergiet van roestvrij staal of plastic

Een glazen recipiënt dat luchtdicht afsluit (fles, pot,...) om het eindproduct in te bewaren

Let op: aangezien het doel is om een omgeving te creëren die bevorderlijk is voor de ontwikkeling van micro-organismen, moet schone, zorgvuldig gereinigde apparatuur worden gebruikt. Dit om elk risico op besmetting door andere bacteriën of gisten dan die in de kefirkorrels te voorkomen.

Zo ga je tewerk:

Als je gedehydrateerde kefirkorrels gebruikt, moet je deze eerst en vooral opnieuw activeren. Volg de instructies van de fabrikant om ze te reactiveren met water (onbehandeld, zoals mineraalwater uit flessen) of melk op kamertemperatuur. Dit kan meerdere dagen duren, daarom is het gemakkelijker om verse, gebruiksklare kefirkorrels te gebruiken.

Giet de melk op kamertemperatuur in de pot, voeg het equivalent van één tot twee eetlepels kefirkorrels toe en meng voorzichtig met de houten lepel. Bedek de opening met de stof, op zijn plaats gehouden door de elastiek.

Laat gisten bij kamertemperatuur en beschut tegen licht: hoe hoger de temperatuur, hoe sneller de gisting. Wacht minimaal twee dagen indien de omgevingstemperatuur rond de 18-20° C is, ruim een dag bij 25° C. Roer voorzichtig in de pot: de kefir is klaar als je gestremde melk op de wanden ziet. De mogelijke aanwezigheid van een lichte gelige waas op het oppervlak is niets om je zorgen over te maken.

Giet het product door het vergiet en vang de vloeistof op: dit is je kefir, die je gewoon moet omroeren om een egale vloeistof te bekomen. In de koelkast is kefir een paar dagen houdbaar, maar wil je zo veel mogelijk probiotica binnenkrijgen, dan doe je er goed aan het product zo snel mogelijk te verbruiken. Bovendien, hoe 'ouder' de kefir, hoe meer de smaak de neiging zal hebben om intenser en zuurder te worden.

De kefirkorrels die in het vergiet worden verzameld, kunnen in de koelkast in melk worden bewaard om later opnieuw te worden gebruikt.

Fruitkefir

De term "fruitkefir" kan misleidend zijn: het gaat strikt genomen niet om het fermenteren van vruchtensap, maar eerder om gezoet water met fruitsmaak. Technisch gezien is het eerder een gefermenteerde limonade, met een zekere zuurtegraad en een lichte sprankeling die erg aangenaam is in de zomer. De kefirkorrels die hier worden gebruikt, zijn niet hetzelfde als voor melkkefir. Fruitkefir bevat net als melkkefir veel probiotica en een laag alcoholgehalte (+ -1%).

Ingrediënten en materiaal:

1,5 l onbehandeld en gehard water (bijv. mineraalwater in flessen)

60 g poedersuiker (niet noodzakelijk witte suiker, kan ook rietsuiker zijn, die de kefir meer smaak geeft)

40 tot 60 g fruitkefirkorrels (verkrijgbaar in biowinkels of op internet)

Fruit: er zijn heel wat mogelijke combinaties, maar het is raadzaam om versgeperste, zure vruchtensappen te gebruiken (citrusvruchten, rood fruit, enz.), in combinatie met gedroogde vijgen (of ander gedroogd fruit: rozijnen, mango, enz.). Voor 1,5 l kefir, heb je 2,5 cl sap (ongeveer een halve citroen) en twee vijgen nodig (of het equivalent in ander gedroogd fruit).

Een houten lepel

Een klein vergiet van roestvrij staal of plastic

Een plastic trechter

Een glazen pot voor fermentatie

Een stuk stof (liefst katoen) en een elastiek van de juiste diameter om de pot met de stof af te sluiten.

Een glazen fles met scharnierende sluiting, voor de bewaring

Waarschuwing: Het is zeer belangrijk om met zeer zuiver materiaal te werken, dat met zorg is gereinigd om te voorkomen dat andere bacteriën en gisten gebruik maken van de geboden omstandigheden en voedingsbodem.

Zo ga je tewerk:

Spoel de kefirkorrels in het vergiet, indien mogelijk met warm, onbehandeld water. Giet ze in de pot.

Voeg een beetje water, suiker, sap en fruit toe. Meng goed met de lepel voordat je de rest van het water toevoegt. Sluit de pot af met de stof die je bevestigt met de elastiek.

Laat gisten bij kamertemperatuur en beschut tegen licht: hoe hoger de temperatuur, hoe sneller de gisting. Wacht minimaal 24-48 uur als de omgevingstemperatuur rond de 20 ° C ligt. Om te weten of uw kefir klaar is, bekijkt je deze: de gedroogde vruchten moeten naar de oppervlakte zijn gestegen en er moeten fijne belletjes zichtbaar zijn

Filter het bekomen product met de zeef en trechter, en vang het vocht op in een fles: dit is jouw kefir! Vul de fles niet tot bovenaan, laat een paar centimeter ruimte vrij zodat de gas kan ontsnappen. Wil je meer bubbels? Laat de fles een paar uur gesloten staan bij kamertemperatuur zodat de gisting wat langer doorgaat. Bewaar de fles vervolgens op een koele plaats om de activiteit van gisten en bacteriën af te remmen. In de koelkast is kefir gemakkelijk een week houdbaar.

De kefirkorrels die in het vergiet zijn verzameld, kunnen op een koele plaats in licht gezoet water worden bewaard, dat elke 2 weken wordt vervangen, voordat ze opnieuw worden gebruikt.

