Zeldzame meteoriet van 4,5 miljard jaar oud te zien in het Museum voor Natuurwetenschappen

In de winter van 1971 hoort landbouwer Eudore Schmitz een enorme inslag op het dak van zijn stal in Tintigny, in de provincie Luxemburg. Hij vindt een dikke zwarte steen en een enorm gat in het golfplaten dak. Zoon Jean-Paul zit op dat moment in het zesde leerjaar en neemt de steen meer naar school. Meester Albert Rossignon, nu priester, vermoedt meteen dat de vuistdikke steen een meteoriet is. Hij bewaart hem meer dan 40 jaar en contacteert begin 2018 de familie Schmitz om te overleggen wat ze ermee zouden doen. De familie was de inslag nooit vergeten. Ze besloten samen de meteoriet te schenken aan het Museum voor Natuurwetenschappen. En de priester had gelijk. De zwarte steen werd officieel erkend als meteoriet door de Meteoritical Database in de VS. En blijkt bovendien nog een uitzonderlijk exemplaar te zijn ook.

"We zijn blij met deze aanwinst, want het gaat eigenlijk om een grote meteoriet. Hij is vuistdik en weeg 210 gram", zegt conservator geologie Marleen De Ceukelaire. "Vaak verbranden de ruimtestenen in de dampkring tot kleine korrels. Je kan een meteoriet trouwens onderscheiden van een aardse steen door de verbrande bruine of zwarte korst. Die krijgen ze wanneer ze zich door de dampkring boren, die ons eigenlijk moet beschermen tegen meteoren. De maan bijvoorbeeld heeft geen dampkring en zit vol kraters."

Zes Belgische meteorieten

"We hebben tot nu toe weet van zes meteorieten die in België zijn neergestort tussen 1855 en 1971", vertelt de Ceukelaire. "Het exemplaar van Titigny kunnen we nu toevoegen aan de andere vijf die we al tentoonstellen. Bij vijf van de zes werd de inslag waargenomen. Zo'n inslag kan je goed zien, want het neerstorten van een meteoriet gaat gepaard met een vuurpijl en kabaal."

De meteorieten die wij hier hebben, stammen allemaal uit de begintijd van ons zonnestelsel en zijn dus ongeveer 4,5 miljard oud, gaat ze verder. "Maar de nieuwe meteoriet is een 'eucriet', een zeldzame soort die maar 2 procent van alle meteorieten uitmaakt. De vijf exemplaren die we tot nu toe hadden zijn allemaal 'chondrieten', resten van gewone planetoïden.

De eucriet is afkomstig van vulkanische activiteit op de asteroïde Vesta, een klein hemellichaam met een diameter van 530 km dat een baan tussen die van Mars en Jupiter beschrijft." Tijdens een Nasa-missie in 2011 en 2012 werd duidelijk dat Vesta de bron is van de 'eucriet' meteorieten op aarde. De meteoriet van Tintigny vertoont zelfs sporen van grote schokken op het oppervlak van Vesta, die de steen gebroken hebben en weer aaneengeklonken. Meteorieten zijn belangrijk voor wetenschappers omdat ze op deze manier meer informatie krijgen over ons zonnestelsel.

De eucriet van Vesta prijkt voortaan in de mineralenzaal van het Museum voor Natuurwetenschappen. Info: www.natuurwetenschappen.be