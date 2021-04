De zomermaanden lijken nog veraf, maar toch is het nu de tijd om je eerste groenten te zaaien. Binnenshuis, dat spreekt voor zich.

Dit jaar zin in verse tomaten, paprika's en ander lekkers van eigen kweek? Dan kan je nu al binnenshuis beginnen te zaaien. Gebruik je zaad uit pakjes die je nog liggen hebt, check dan vooraf de houdbaarheidsdatum. En twijfel je of ze nog bruikbaar zijn, doe een kleine kiemtest: leg een tiental zaadjes op een stuk keukenpapier, dat je lichtjes nat maakt en dicht vouwt. Wacht een paar dagen. Is zowat de helft van de zaadjes ontkiemd, dan is de rest van het zakje nog bruikbaar. Alleen moet je ze daarna wel wat dichter zaaien. Zijn er weinig zaadjes ontkiemd, dan gooi je beter alles weg.

Voor het zaaien gebruik je best biologisch afbreekbare kweekpotjes of samengeperste zaaikluitjes. Ze zijn milieuvriendelijk en je kan ze later gewoon in de volle grond overplanten. Je bespaart jezelf niet alleen veel werk, je beschermt je plantjes ook tegen de onnodige stress van het herplanten in de buitenlucht. Gebruik je zaaikluitjes, dan moet je ze absoluut vochtig houden.

Minstens zo cruciaal voor een goe-de ontkieming is voldoende licht. Ontkiemde plantjes die te weinig licht krijgen, kweken te lange stelen. En hun blaadjes en wortels blijven te klein. Kies dus de meest zonnige vensterbank in huis. Om de plantjes mooi rechtop te laten groeien, draai je de potjes of kluitjes liefst elke dag een kwartslag door. Blijft het weer dagenlang somber, voorzie dan kunstlicht om bij te lichten.

Met dank aan prof. Jean-Luc Wanzoul, Technische Tuinbouwschool, Gembloux.

