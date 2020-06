Een mooie plant laten opgroeien uit je groente- en fruitafval? Zo eenvoudig dat je er vrolijk van wordt!

Ooit geprobeerd een plant te laten groeien uit een avocadopit? Je bent vast niet alleen. Deze exotische plant is overigens niet de enige die zich hiertoe leent. Je kan ook een sinaasappel-, citroen- of mandarijnboompje kweken uit de pitten van hun vruchten. Gewoon laten kiemen en verder geduldig laten groeien.

Een andere techniek is de vegetatieve vermeerdering. Leg een stuk prei, selder of zelfs ananas in water, wacht tot het worteltjes vormt, en laat er een nieuwe groente of fruit uit groeien.

Op die manier een heel gezin voeden, zal niet lukken. Maar je eigen kweek zien schieten in een pot op je terras of gewoon in huis, dat schept voldoening.

Zo doe je dat

Avocado . Maak de pit schoon om elk spoor van vruchtvlees te verwijderen. Prik halfweg tussen onder- en bovenkant vier tandenstokers rondom in de pit zodat je hem met de punt naar boven op een glas kan laten rusten. Vul het glas met water tot de onderkant van de pit erin hangt. Wacht tot er wortels verschijnen en de pit vervolgens gaat barsten. Dat kan verschillende weken duren. Pas dan kan je hem uitplanten.

. Maak de pit schoon om elk spoor van vruchtvlees te verwijderen. Prik halfweg tussen onder- en bovenkant vier tandenstokers rondom in de pit zodat je hem met de punt naar boven op een glas kan laten rusten. Vul het glas met water tot de onderkant van de pit erin hangt. Wacht tot er wortels verschijnen en de pit vervolgens gaat barsten. Dat kan verschillende weken duren. Pas dan kan je hem uitplanten. Ananas . Draai de kroon van de vrucht of snij ze eraf, maar verwijder dan ook het achtergebleven vruchtvlees. Hang de ananaskroon in een glas water, zo dat de bladeren droog blijven en zet op een warme plek. Wanneer zich na een maand wortels hebben gevormd, kan je de plant in de grond stoppen, maar verwijder eerst de verwelkte bladeren.

. Draai de kroon van de vrucht of snij ze eraf, maar verwijder dan ook het achtergebleven vruchtvlees. Hang de ananaskroon in een glas water, zo dat de bladeren droog blijven en zet op een warme plek. Wanneer zich na een maand wortels hebben gevormd, kan je de plant in de grond stoppen, maar verwijder eerst de verwelkte bladeren. Citroenkruid, prei, bleekselder, venkel, kropsla ... Snij de onderkant van de groente en leg in een schaaltje met water, dat je om de paar dagen ververst, tot er zich worteltjes vormen en je de groenten in een pot kan planten. Voor citroenkruid volstaat het een stuk stengel in water te zetten om wortels te krijgen. Deze techniek zal nooit een volledige groente opleveren, maar wel mooie groene bladeren, die je perfect in soep of een sla kan gebruiken.

... Snij de onderkant van de groente en leg in een schaaltje met water, dat je om de paar dagen ververst, tot er zich worteltjes vormen en je de groenten in een pot kan planten. Voor citroenkruid volstaat het een stuk stengel in water te zetten om wortels te krijgen. Deze techniek zal nooit een volledige groente opleveren, maar wel mooie groene bladeren, die je perfect in soep of een sla kan gebruiken. Sinaasappel, mandarijn, citroen, pompelmoes . Ook een citrusplant kweken uit de pitjes van de vrucht is simpel. Maak de pitjes schoon, laat ze goed drogen en stop ze 1 cm diep in een bak met zaaigrond. Zet de bak op een warme plek en hou hem vochtig. Wanneer de plantjes hoog genoeg zijn, kan je elk plantje in een pot van 10 cm diameter overplanten. Wanneer ze 20 tot 30 cm hoog zijn, moet je ze een tweede keer verpotten. Zet je je plant buiten, vergeet ze dan voor de winter niet binnen te halen.

. Ook een citrusplant kweken uit de pitjes van de vrucht is simpel. Maak de pitjes schoon, laat ze goed drogen en stop ze 1 cm diep in een bak met zaaigrond. Zet de bak op een warme plek en hou hem vochtig. Wanneer de plantjes hoog genoeg zijn, kan je elk plantje in een pot van 10 cm diameter overplanten. Wanneer ze 20 tot 30 cm hoog zijn, moet je ze een tweede keer verpotten. Zet je je plant buiten, vergeet ze dan voor de winter niet binnen te halen. Gember. Stop een stuk gemberwortel met de knopen naar boven in een pot met grond en zet hem op een schaduwrijke plek. Geef tot de blaadjes verschijnen elke dag water zodat de aarde vochtig blijft, maar niet te nat wordt.

Niet aarzelen, gewoon doen en afwachten...

Ooit geprobeerd een plant te laten groeien uit een avocadopit? Je bent vast niet alleen. Deze exotische plant is overigens niet de enige die zich hiertoe leent. Je kan ook een sinaasappel-, citroen- of mandarijnboompje kweken uit de pitten van hun vruchten. Gewoon laten kiemen en verder geduldig laten groeien. Een andere techniek is de vegetatieve vermeerdering. Leg een stuk prei, selder of zelfs ananas in water, wacht tot het worteltjes vormt, en laat er een nieuwe groente of fruit uit groeien. Op die manier een heel gezin voeden, zal niet lukken. Maar je eigen kweek zien schieten in een pot op je terras of gewoon in huis, dat schept voldoening. Niet aarzelen, gewoon doen en afwachten...