In Weimar flaneer je door het decor van eeuwen Europese geschiedenis. Deze charmante stad oefende altijd al een enorme aantrekkingskracht uit op kunstenaars en grote denkers. En dat is geen toeval.

Van kerkhervormer Luther, over romanticus Goethe, tot filosoof Nietzsche, maar ook Belgische toppers als Henry Van de Velde en de avant-gardisten van Bauhaus: allemaal leefden en creëerden ze in het kleine Weimar. Toch is deze Oost-Duitse stad geen star openluchtmuseum, maar een veelzijdige groene en levendige plek, met dank aan de studenten. Je vindt hier staaltjes van het hedendaagse Duitsland, maar even goed buurten waar de romantiek uit de dagen van Goethe is blijven hangen. Deze hotspots zijn absoluut een halte waard.

