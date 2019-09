Diva, het Diamantmuseum in hartje Antwerpen, presenteert haar tweede Wonderkamer. Juweelontwerpers Katrin Wouters en Karen Hendrix leiden je binnen in hun universum.

Het Diamantmuseum heeft de 18de eeuwse traditie van de Wonderkamer nieuw leven ingeroepen. Na decorateur Axel Vervoordt, is het nu de beurt aan het Antwerpse ontwerpersduo Wouters & Hendrix, dat dit jaar zijn 35ste verjaardag viert. Ze selecteerden 345 juwelen, objecten en kunstwerken en vullen daarmee drie zalen. Zilver en goud vormen de leidraad. De scenografie is surrealistisch met trompe l'oeil, contrasten en uitvergrotingen.

Palazzo, de eerste zaal, is gewijd aan goud. Hier combineert het duo juwelen uit de eigen collectie met surrealistische kunst en symbolen, die vaak een inspiratiebron vormen voor hun werk. Een tweede zaal 'Antichambre' is gewijd aan rommelmarktvondsten en hedendaagse kunst. De ontwerpers vertrekken immers ook vaak van banale voorwerpen voor de createe van een nieuw juweel. En dan is er nog Room with a View. Hier bevinden zich de zilvercollecties van Wouter & Hendrix, omringend door een indrukwekkend handgeschilderd gordijn en een hartencollectie van een verzamelaar-cardioloog.

Naast de eigen ontwerpen zijn onder meer nog kunstwerken te zien van Louise Bourgeois, Marcel Broodthaers en Niki de Saint Phalle.