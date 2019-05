Naar jaarlijkse gewoonte wordt het prachtige historische decor van de Wintertuin anno 1897 weer voor enkele maanden omgetoverd tot een exotische Vlindertuin.

De poppenkast heeft opnieuw haar plekje gevonden in de mooie wintertuin. Niet om met handpoppen een stukje op te voeren, wel om wekelijks 400 nieuwe vlinderpoppen te huisvesten die rechtstreeks vanuit Costa Rica in de Antwerpse Zoo toekomen. In deze kast ontpoppen ze zich in 1 tot 7 dagen tot kleuurijke en gracieuze vlinders.

© ZOO Antwerpen

De 15 soorten poppen en vlinders variëren in kleur en grootte. Deze ongelofelijke metamorfose van pop naar vlinder gebeurt in het prachtige historische decor van de Wintertuin met veel glas en licht.

Luchtballet

Eenmaal ontpopt fladderen ze tussen de bezoekers door en brengen daar hun sierlijke luchtballet. Een machtig gezicht. De meeste vlinders, zoals passiebloemvlinders, eten vooral nectar en stuifmeel. Om te kunnen zien hoe deze vlinders met hun roltong van de nectar genieten, staan her en der in de Vlindertuin voedselplatformpjes opgesteld.

De grote, blauwe morpho's verkiezen overrijp fruit. En ook zij worden op hun wenken bediend met fruit, netjes geschild en in stukjes gesneden.

© ZOO Antwerpen

De vlinders houden van een lekker warm tropisch klimaat en ook daar wordt in de Vlindertuin voor gezorgd.

Bescherming van het tropisch regenwoud

De poppen komen uit Costa Rica (Centraal-Amerika) waar ze gekweekt worden door vlinderboeren. Om de poppen duurzaam in te zamelen en te kweken worden grote stukken regenwoud intact gehouden en gebruiken de boeren geen pesticiden. Het kweken van de vlinderpoppen verschaft eerlijk, natuur- en milieuvriendelijk werk en een inkomen aan de plaatselijke bevolking. Zo helpt ZOO Antwerpen het regenwoud een stukje te bewaren.