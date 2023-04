De Wintertuin in ZOO Antwerpen herleeft! Meer dan 600 vlinders nemen hun intrek in de 19e eeuwse serre en dat aantal zal tot het einde van de zomer aangroeien. Vanaf vandaag fladderen diverse soorten vlinders weer vrolijk rond in het historische decor van de Wintertuin die daarom weer officieel Vlindertuin mag heten.

De vlinders in de Vlindertuin zijn afkomstig van een duurzaam project in Costa Rica. Op die manier stimuleert ZOO Antwerpen al enkele jaren de lokale boeren om op een milieubewuste manier te kweken en het regenwoud te beschermen. Andere dieren en planten profiteren mee van deze gezonde omgeving.

De vlinderpoppen komen wekelijks, veilig verpakt, aan in ZOO Antwerpen. De honderden vlinders fladderen niet in één betoverend moment meteen uit de doos na hun aankomst. Ze komen van ei en rups tot vlinderpop geëvolueerd aan en ontwaken als prachtvlinders in de poppenkasten van ZOO Antwerpen.

Carrièreswitch voor de hoveniers

De hoveniers van ZOO Antwerpen ontpoppen zich jaarlijks van maart tot het einde van de zomer tot ware vlinderverzorgers. Hovenier Leslie: "We kijken altijd uit naar een nieuw lenteseizoen. Naast de tuin die omgetoverd wordt tot de groene oase van stad Antwerpen, krijgt de magische locatie van de Wintertuin weer een extra functie: huis van de vlinders. Sinds 2014 krijgen we de eervolle taak om naast de planten, ook de meest kleurrijke dieren van het park te verzorgen."

Iedere keer weer wat anders

Hoe lang het duurt voor een pop uitkomt, dat hangt af van de soort. "Het mooie aan de ontpopping is dat je het niet altijd kan voorspellen. Sommige poppen verroeren geen kick en als we dan een kijkje nemen in de kast, zien we plots een transformatie. Het is altijd een verrassing, hoeveel vlinders zich zullen ontpoppen." Bezoekers die geduld hebben, kunnen zo'n ontpopping uit de cocon volledig zien.

Hoeveel soorten vlinders er dit jaar te zien zijn in de Vlindertuin, hangt af van de vlinderboeren.De boeren maken hun keuze zorgvuldig, ze weten ondertussen perfect welke soorten het goed doen in de dierentuin. "Als ze dan toch eens een nieuwe soort toesturen, dan kunnen we de beplanting van de serre aanpassen zodat iedere vlinder snel zijn plekje vindt", aldus Leslie.

