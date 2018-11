Winter in het Efteling sprookjesbos

Al voor de 20ste keer hult de Efteling, net over de grens met Nederland, zich in een winterse magische sfeer met twinkelende lichtjes en warme vreugdevuren. De Sneewprinses en Vuurprins komen dansen, zingen.. en sprookjes vertellen. Wil je meer actie? Ga dan naar de de schaatsbaan of de glijbaan in het IJspaleis. Bij 't Hijgend Hert kan je langlaufen op een 400 meter lange langlaufbaan. Als het weer het toelaat zijn ook alle andere attracties open.

Ben je bestand tegen de koude, dan is de wintervoorstelling van de Sprookjesboom in het openluchttheater een belevenis. Anders kan je aanschuiven in het warme Caro Eftelingtheater, waar een gloednieuw spektakel wordt opgevoerd.. De parkshow Raveleijn, waarin paarden en raven een hoofdrol spelen, is door het licht en vuur 's op donkere winteravonden extra spannend.

Elk jaar wordt de Efteling tijdens de koude maanden omgetoverd in winterse sferen, waarbij ook de Sprookjesbosbewoners een laagje extra aantrekken. Zo worden de oren van Langnek normaal gezien tijdens de winter warm gehouden door een stel oorwarmers. Maar dit jaar sloegen Efteling-bezoekers van alle leeftijden de breinaalden ineen om een warme muts te maken voor het Efteling-icoon. Dit alles gebeurde onder enthousiaste begeleiding van de fanatieke meesterbreisters van de Goedgemutste Breicampagne van Innocent. Langnek zal de hele winter goedgemutst blijven om aandacht te vragen voor de eenzame ouderen.

De Winterefteling zet ook zijn poorten open om de overgang van oud naar nieuw te vieren. En dat wordt uiteraard een sprookjesachtig evenement. Alle attracties blijven open tot middernacht. Misschien eens checken of de kaboutertjes dan echt tot leven komen? Vanaf 19 uur zijn er optredens op de pleinen en om 12 uur knalt een feestelijk vuurwerk en krijgen alle bezoekers een glaasje bubbels.