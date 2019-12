Geen winterslaap voor Langnek en Klein Duimpje. De Sprookjesbosbewoners in de Efteling kleden zich warm aan voor de Winter Efteling. Dit jaar met twee nieuwe attracties: de Zes Zwanen en Fabula. Perfect voor een kerstuitstap!

In de winter oogt het meest magische bos van Nederland zo mogelijk nog feeërieker dan anders. De paden tussen het Peperkoeken Huisje, de Indische waterlelies en de Trollenkoning worden geflankeerd door besneeuwde dennenbomen met talloze kerstlichtjes. Opwarmen doe je bij de knisperende vreugdevuren, kacheltjes en kraampjes met warme stroopwafels en poffertjes. En of het nu koud is of niet, de zingende paddenstoelen zitten onder de ijspegels en op de sprookjesdaken lijkt het altijd gesneeuwd. De kabouters hebben kerstslingers gehangen. En Langnek, die steekt zijn nek uit met een lekker warme sjaal en oorwarmers.

Er zijn ook speciale winterattracties. Het IJspaleis met sneeuwglijbaan en schaatsbaan kan wedijveren met dat van Disney's Frozen. Autobaan 't Hijgend Hert is in de winter getransformeerd tot langlaufpiste.

Levensles van Klaas Vaak

Dit jaar pakt de Winter Efteling uit met twee nieuwe attracties. Een echte aanrader is het zopas geopende Fabula. De 4D-film is van de hand van de makers van animatiefilm Shaun Het Schaap en vervangt de verouderde 'Pandadroom'.

Het verhaal: Een jonge, knorrige beer kan niet goed overweg met andere dieren. Klaas Vaak besluit hem een paar wijze levenslessen bij te brengen. Tijdens een avontuurlijke droom bezoeken de beer en een dappere eekhoorn de leefwereld van andere dieren. Hierdoor krijgt de beer meer respect voor hen. Je wordt in deze woordeloze film mee op sleeptouw genomen dankzij en 3 D-bril, en wat meer is: je voelt ook de wind, het water en ruikt de geuren. Eekhoorn die moet niezen? Zoek dekking! Een echte 4 dimensionale state of the art belevenis dus.

Sprookje nr 30

Eerder in het najaar werd een nieuw sprookje toegevoegd: de Zes Zwanen van de Gebroeders Grimm. Het is het 30ste sprookje in het Maererijk dat al sinds 1952 tot de kinderlijke (en volwassen) verbeelding spreekt. Waarover gaat het? Een jaloerse stiefmoeder tovert zes koningszonen om tot zwanen. Hun zusje, prinses Elisa, kan hen enkel redden door zes hemden te breien van bosasters en zes jaar lang niet te lachen of te spreken. Dit is op de typische Efteling-manier aangepakt. Op de rug van een zwaan vaar je het slot binnen en kan je het prinsesje naarstig zien werken.

© © Marijn de Wijs Photography

Vergeet onderweg niet goed rond te kijken: misschien spot je wel de vuurprins en sneeuwprinses.