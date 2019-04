Het gezellige Wildschönau in het hart van Tirol lijkt wel één grote speeltuin! Spannende avonturen bij Toni de draak, gezellige wandelingen, kabelbanen die je ook in de zomer naar boven brengen, een leuk zwembad, en dat alles tegen heel democratische prijzen: Wildschönau is een paradijs voor families.

Midden in de Kitzbüheler Alpen vind je vier charmante vakantiedorpen: Niederau, Oberau, Thierbach en Auffach. Ze vormen de perfecte uitvalsbasis voor een ontspannen verblijf met de hele familie. Door samen te vertoeven in de bergen vinden alle familieleden automatisch weer tijd voor elkaar.

In de Wildschönau kun je naar hartelust en grenzeloos wandelen. De wandelingen naar de almen of in het dal zijn bijzonder geschikt voor kinderen, omdat ze nooit te vermoeiend zijn. Populaire bergen zijn de Große Beil, met 2.309 meter de hoogste van de omgeving, de Gratlspitz en de Kragenjoch. 300 km goed onderhouden wandelroutes wachten hier op je. Veel sfeervolle berghutten zorgen onderweg naar de top voor lekkere, gezellige en welverdiende pauzes.

Schrikt wandelen op de almen je af? Geen probleem. Superhandig zijn de kabelbanen die niet enkel skiërs in de winter vervoeren, maar ook wandelaars in de zomer. Loop zo eens naar de Käsealm van Niederau: terwijl je er zelf van de versgemaakte kazen proeft, kunnen de jongsten in de speeltuin ravotten.

Ook de Kundler Klamm is een uitstap waard. De kloof is een fascinerende mix van rotsen, bulderend water en heel veel natuur. De natuurlijke Kundler Klamm is een van de mooiste kloven in Oostenrijk, die de Wildschönau-vallei verbindt met het dorp Kundl in het Inntal. De kloof is open van april tot november. Ooit huisde hier een vreselijke draak, en die legende leverde de maskotte voor Wildschönau op: Toni de draak.

Over draken gesproken: in de Drachenclub kunnen kinderen tussen 5 en 12 terecht voor massa's spannende activiteiten voor kinderen van vijf tot twaalf jaar. Ze gaan samen schatten zoeken naar of goud speuren in de rivier, boom hutten bouwen of een oude boerin bezoeken. De drakenclub biedt ook Nederlandstalige begeleiding.

In Wildschönau heb je geen moment tijd om je te vervelen. Of je nu gaat plonsen in de beek op de Schönangeralm, een duik neemt in een zwembad of brood leert bakken in het Bauernmuseum. Bovendien blijft een familieverblijf ook makkelijk binnen je vakantiebudget dankzij de Wildschönau Card. In die voordeelkaart zitten activiteiten zoals openluchtzwembaden, geleide wandelingen en het gebruik van de bergbanen inbegrepen.

Oh ja, nog een interessant weetje: Wildschönau ligt op amper 857 kilometer van Brussel. Dat maakt deze vakantiebestemming met de familie per auto makkelijk bereikbaar.