100 jaar geleden verrezen honderden begraafplaatsen, monumenten en (on)zichtbare getuigen tussen de pittoreske dorpen, akkers en stille wegen van de Westhoek. De oorlog had ook blijvende ecologische wonden geslagen, stukken bos en bomen verdwenen voorgoed. Visionaire architecten en betrokken getuigen bouwden tijdens de herstelperiode na WOI in de Westhoek aan een herdenkingslandschap. Hoe zagen zij de toekomst van dit gelittekende landschap? Welke verhalen en plekken hebben zij voor ons achtergelaten? LANDSCAPES | Feel Flanders Fields gaat een stap verder: hoe kijken wij vandaag naar de toekomst van het landschap en wat laten wij achter?

Maar liefst 25 projecten maken samen deel uit van LANDSCAPES | Feel Flanders Fields. De diversiteit van het LANDSCAPES-programma belicht ten volle de gelaagdheid en de vele verhalen van het herdenkingslandschap: van zeer toegankelijke initiatieven tot diepgravende expo's, van nieuwe reflectiepunten in het landschap tot het eren van aloude landmarks, met onontdekte historische persoonsverhalen en nieuwe artistieke interpretaties.

Dat lukt het best te voet of met de fiets. Heel wat initiatieven zetten dan ook in op wandelen en fietsen. In dit Visit West-Vlaanderen themajaar rond wandelen en fietsen brengt ook LANDSCAPES met een brede waaier aan wandel-, fiets- en vaarroutes voor elk wat wils!

Op de bestaande picknickbanken van Westtoer, die zich bevinden langsheen het prachtige fiets- en wandelnetwerk in de Westhoek, zullen op een twintigtal locaties historische poëzie/quotes/korte tekstfragmenten worden aangebracht die de passant doen stilstaan bij het WO I - verleden van deze plek. Het productieproces verloopt op een duurzame wijze ism de leerlingen productdesign van Howest, de gedichten zullen ook na het themajaar aanwezig blijven.

'For Evermore, begraafplaatsen van de Eerste Wereldoorlog'

Het ideale startpunt voor het bezoek aan LANDSCAPES | Feel Flanders Fields is de tentoonstelling For Evermore: begraafplaatsen van de Eerste Wereldoorlog in het Flanders Fields Museum. Deze tijdelijke expo zoomt in op de vele begraafplaatsen die je in de Westhoek vindt. In een prikkelende opstelling leer je als bezoeker hoe je deze herdenkingsoorden kan 'lezen'. For Evermore onthult de vaak onzichtbare geschiedenis achter Britse, Franse, Belgische, Duitse en Amerikaanse begraafplaatsen. Ook persoonlijke verhalen en archeologie krijgen een prominente plek. Arnout Hauben volgt in een monumentale video de begrafenisplechtigheid van de Canadese soldaat John Lambert. Ruim 100 jaar na zijn overlijden, wordt hij in bijzijn van zijn familie begraven.

Tyne Cot Cemetery, Passendale © ATELJE D/Jan D'Hondt

"Na deze tentoonstelling zal de bezoeker nooit meer op dezelfde manier naar het Westhoeklandschap kijken. De omgeving is meer dan een idyllisch decor. Het komt tot leven en spreekt de bezoeker persoonlijk aan," vertelt Dimitry Soenen, voorzitter van het In Flanders Fields Museum. De tijdelijke tentoonstelling is inbegrepen in een toegangsticket voor het museum, maar kan ook afzonderlijk bezocht worden. Info en tickets: www.inflandersfields.be.