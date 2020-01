Zaterdag had in de Antwerpse Stadsschouwburg de feestelijke première van de derde editie van de hitsensatie 'The Best Of Musicals' plaats. Op het programma de grootste hits uit succesvolle (musical)films. Op 21, 22 en 23 februari kan u deze wervelende voorstelling bijwonen in Capitole Gent.

De voorbije 2 seizoenen bracht Music Hall met 'The Best Of Musicals' een levendig spektakel op de planken, waarin een ensemble met straffe musicalstemmen, de grootste hits uit de bekendste musicals afvuurde op een enthousiast publiek. Dit jaar werd de mosterd gehaald in de filmwereld: La La Land, Grease, Footloose, The Greatest Showman, Sister Act, Moulin Rouge, The Wiz, Dirty Dancing en West Side Story, om er maar enkele te noemen. Stuk voor stuk meezingers die een veel groter publiek dan de klassieke musicalfans weten te bekoren.

Musical gaat vreemd

'Best of Musicals' beperkte zich inderdaad voor het eerst niet tot musical(films). Zo werd er ook een medley van Bond-nummers gebracht, liedjes uit Frozen en The Lion King... Storend? Zeker niet! Het zijn stuk voor stuk gekende nummers en ze maken de hele show nog toegankelijker voor een breed publiek.

Voor de muziek tekent een 22-koppig live-orkest dat met hart en ziel de zangers begeleidt, maar hen helaas ook af en toe overstemt. Vooral Chris Van Tongelen, die in beide delen het openingsnummer bracht, kwam nauwelijks boven het enthousiaste orkest uit.

Musicaltalent

Charlotte Campion en Elke Buyle © Luk Monsaert

Dé twee sterren die werkelijk uitblonken op deze avond waren ontegensprekelijk Charlotte Campion en Elke Buyle. Samen schitteren ze onder meer in When you believe uit The Prince of Egypt en Into the Unknown uit Frozen. Charlotte brengt iedereen ook in vervoering met I will always love you uit The Bodyguard.

Toptalent Hans Peter Janssens was er in Antwerpen niet bij, maar zal wel meedoen aan de voorstellingen in Gent. De echte klassiekers uit Les Misérables, Fiddler on the Roof en The Wizard of Oz werden in Antwerpen met klasse gebracht door Wim Van den Driessche.

Langs mannelijke zijde neemt Ivann Vermeer heel wat nummers voor zijn rekening. In 2019 schitterde Ivann als leadzanger in de sublieme George Michael-tributeshow 'The Edge of Heaven Tour', musical is nieuw voor hem. Hij brengt de nummers vocaal van de eerste tot de laatste noot perfect, maar staat o zo ernstig op de planken, alsof hij er zelf echt geen plezier aan beleeft. In musicalland zijn we meer inleving in een song gewoon.

Toch is en blijft 'The Best of Musicals' een avond heerlijk ontspannen genieten van gekende nummers, gebracht door een knap orkest en straffe musicaltalenten, met een aantal hoogtepunten die je echt kippenvel bezorgen.

The Best of Musicals - At the Movies - 21, 22, 23 februari 2020 - Capitole Gent . Tickets & info: www.musichall.be

