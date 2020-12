In het stadhuis van Sint-Gillis is een kunstwerk van de Antwerpse barokschilder Jacob Jordaens ontdekt. Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) deed deze ongelooflijke vaststelling tijdens een inventarisatie.

Het geschilderde paneel is de oudste gekende versie van een compositie van "De Heilige Familie". Het werk hing bijna 60 jaar lang in het kantoor van de schepen voor stedenbouw en werd al die tijd beschouwd als een kopie. Maar na een jaar van diepgaand onderzoek kunnen experts met zekerheid zeggen dat het gemaakt werd door Jacob Jordaens en dateren rond 1617-1618. "Het is een bijzonder emotioneel moment om een origineel werk van een van de grootste barokke schilders te ontdekken. Deze "Heilige Familie" vormt een belangrijke mijlpaal in het werk van de jonge Jordaens", zegt Constantin Pion, kunsthistoricus bij het KIK.

De compositie van "De Heilige Familie" gebruikte Jordaens ook in drie andere schilderijen. Deze werken bevinden zich in het Metropolitan Museum in New York, de Hermitage in Sint-Petersburg en de Alte Pinakothek in München.

Restauratie

De meer dan 400 jaar oude "Heilige Familie" die in Sint-Gillis werd ontdekt, wordt bij het KIK uitgebreid gerestaureerd. Vergeelde vernissen en verdonkerde retouches worden verwijderd, terwijl het lattenwerk aan de achterzijde van het paneel behandeld wordt om nieuwe barsten in het hout en verfverlies te voorkomen. Tegelijkertijd gaan de kunsthistorici de werkwijze en schildertechniek van de jonge Jordaens onderzoeken.

Voor het grote publiek is het wachten tot eind 2021 om het schilderij in zijn oorspronkelijke glorie en kleuren te ontdekken. Dan wordt het tentoon gesteld in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, waar zich een van de belangrijkste verzamelingen ter wereld van Jacob Jordaens bevindt.

