De Duitse componist Ludwig von Beethoven (1770-1827) zou dit jaar zijn 250ste verjaardag gevierd hebben. 2020 werd dan ook uitgeroepen tot feestelijk Beethovenjaar. Door het coronavirus liep dat niet zoals gepland, maar gelukkig kan Bozar in Brussel uitpakken met de najaarsexpo Hotel Beethoven.

Je hoeft geen groot muziekkenner te zijn om al eens muziek van Beethoven gehoord te hebben. Wie kent er niet Für Elise? De intro van de 5de symfonie? Of de 9de symfonie, de Ode an die Freude, die is uitgegroeid tot Europese hymne? Maar wat betekent Beethoven vandaag? Dat was ons uitgangspunt, zegt curator Eric De Visscher. "Zo kwamen we tot het concept Hotel Beethoven. Een hotel met de naam Beethoven vind je zowat overal, van Wenen tot Ankara, maar doorgaans heeft het weinig met muziek te maken. Toch vonden we het een mooi idee omdat een hotel een plek is waar je maar tijdelijk verblijft, een plek van ontmoeting, uitwisseling van ideeën, waar privé en publieke activiteiten samenkomen".

Inspirerende cultfiguur

De tentoonstelling is effectief opgevat als een hotel met vele kamers, een lounge, een ballroom... waarin -hoe kan het ook anders- telkens muziek weerklinkt en een ander aspect van Beethoven belicht wordt. Hoe hij uitgroeide tot Europees en later wereldwijd icoon en vandaag nog altijd muzikanten, componisten en kunstenaars inspireert. "Beethoven was de eerste cultfiguur, een influencer", zegt Devisscher.

Ludwig van Beethoven, Third Movement of the Quartet in F Major, opus 135 (Lento assai e cantante tranquillo), 1826 © Musée royal de Mariemont, Morlenwelz

In het Hotel Beethoven in Bozar ontdek je zowel historische, authentieke manuscripten en originele instrumenten als werk van hedendaagse kunstenaars die door de Duitse componist met indringende blik geïnspireerd werden. Zo hangt er een Andy Warhol, die in 1987 Beethoven portretteerde, of is er de 'Black Beethoven' van Terry Adkins uit 2004, die suggereert hoe een Beethoven met zwarte huidskleur er zou hebben uitgezien.'Beethoven's Trumpet' van John Baldessari verwijst dan weer naar de gehoorproblemen van de componist.

Replica van Beethoven's 1817 John Broadwood & Sons piano (Chris Maene, 2013), met reconstructie van Beethoven's Gehörmaschine. © Pieter Peeters

De piano was het favoriete instrument van Ludwig von Beethoven. Vier historische pianofortes van pianobouwer Chris Maene staan opgesteld in de "ballroom" en laten via een speciale geluidsinstallatie de evolutie van het instrument ten tijde van Beethoven horen en hoe de klanken een invloed hadden op de muziekcomposities. Volgens Bozar het hoogtepunt van de tentoonstelling.

Hotel Beethoven. 13/10 tot 21/10 in Bozar Brussel. Info: www.bozar.be

