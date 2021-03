Touroperator TUI heeft in de maanden januari en februari 60 procent minder boekingen geteld dan in dezelfde maanden vorig jaar. De vroege vogels die wel een reis boekten, zijn ouder en zoeken hun vertier dichter bij huis. Woensdag heeft de touroperator zijn analyse van de vroegboekingen bekendgemaakt.

Januari en februari zijn traditioneel belangrijke maanden voor de boekingen van reizen tijdens de zomervakantie, een periode die voor de reissector loopt van april tot en met oktober. Om vroegboekvoordelen op de kop te tikken en de perfecte reis uit het uitgebreide aanbod te pikken, leggen vroege vogels in januari en februari al hun zomerreis vast. Touroperator TUI analyseerde dat boekingsgedrag en zag zes tendensen.

TUI telde 60 procent minder vroegboekingen. Een op de drie vroegboekingen werd betaald met coronavouchers van 2020. Dat hoeft niet te verbazen, want die vouchers moeten binnen een jaar na de afgifte verzilverd worden, in een boeking of een terugbetaling.

Opvallend maar nier verwonderlijk: de helft van de koppels die reeds een reis boekte, is ouder dan 55 jaar. Dat zijn 20 procent meer 55-plussers dan vorig jaar. Mensen uit die leeftijdsgroep zullen immers eerder gevaccineerd worden en vertrouwen erop dat ze snel weer veilig kunnen reizen, klinkt het.

Maar dat de vakantieperiode opgeschoven is naar het najaar kan niet ontkend worden. In 2019 tekende TUI nog 48 procent vroegboekingen voor de vertrekperiode van april tot juni en 11 procent voor de vertrekperiode van september tot oktober. In januari en februari van dit jaar zijn dat 26 procent vroegboekingen voor het voorjaar en 28 procent voor het najaar. De verklaring daarvoor ligt volgens de touroperator opnieuw bij de vaccinatiecampagne: tegen het najaar zouden alle vaccinaties afgerond zijn.

Ook het soort vakantie dat vroegboekers kiezen is anders dan in 2019: 23 procent kiest voor een vakantie minder dan 500 km van huis, in 2019 was dat nog 11 procent. De grote verliezers zijn de skivakanties en de citytrips.

Families houden als vanouds rekening met schoolvakanties. De maanden juli en augustus pieken nog steeds, maar de paasvakantie ging verloren, terwijl dat traditioneel de tweede belangrijkste vakantieperiode is.

Januari en februari zijn traditioneel belangrijke maanden voor de boekingen van reizen tijdens de zomervakantie, een periode die voor de reissector loopt van april tot en met oktober. Om vroegboekvoordelen op de kop te tikken en de perfecte reis uit het uitgebreide aanbod te pikken, leggen vroege vogels in januari en februari al hun zomerreis vast. Touroperator TUI analyseerde dat boekingsgedrag en zag zes tendensen.TUI telde 60 procent minder vroegboekingen. Een op de drie vroegboekingen werd betaald met coronavouchers van 2020. Dat hoeft niet te verbazen, want die vouchers moeten binnen een jaar na de afgifte verzilverd worden, in een boeking of een terugbetaling.Opvallend maar nier verwonderlijk: de helft van de koppels die reeds een reis boekte, is ouder dan 55 jaar. Dat zijn 20 procent meer 55-plussers dan vorig jaar. Mensen uit die leeftijdsgroep zullen immers eerder gevaccineerd worden en vertrouwen erop dat ze snel weer veilig kunnen reizen, klinkt het. Maar dat de vakantieperiode opgeschoven is naar het najaar kan niet ontkend worden. In 2019 tekende TUI nog 48 procent vroegboekingen voor de vertrekperiode van april tot juni en 11 procent voor de vertrekperiode van september tot oktober. In januari en februari van dit jaar zijn dat 26 procent vroegboekingen voor het voorjaar en 28 procent voor het najaar. De verklaring daarvoor ligt volgens de touroperator opnieuw bij de vaccinatiecampagne: tegen het najaar zouden alle vaccinaties afgerond zijn.Ook het soort vakantie dat vroegboekers kiezen is anders dan in 2019: 23 procent kiest voor een vakantie minder dan 500 km van huis, in 2019 was dat nog 11 procent. De grote verliezers zijn de skivakanties en de citytrips.Families houden als vanouds rekening met schoolvakanties. De maanden juli en augustus pieken nog steeds, maar de paasvakantie ging verloren, terwijl dat traditioneel de tweede belangrijkste vakantieperiode is.