Wat doe je met de bollen van lentebloeiers zoals tulpen, narcissen, hyacinten en andere, wanneer die zijn uitgebloeid? In de grond laten zitten?

Niet noodzakelijk. Je kan ze ook ergens anders droog bewaren. Maar wat je ook kiest, het komt er vooral op aan de bollen niet onnodig uit te putten. Knip daarom altijd de bloemen weg zodra ze uitgebloeid zijn, zo voorkom je zaadvorming. Let wel, de bladeren moet je laten staan tot ook die verwelkt zijn. Niet altijd een fraai zicht, maar het is de prijs die je betaalt voor een mooie bloei volgend jaar.

Laat je de bollen in de grond steken, knip dan de bladeren weg tot tegen de grond wanneer ze verwelkt zijn. Meer hoef je niet te doen. Pas na enkele jaren doe je er goed aan de bollen uit de grond te halen, waarbij je enkel de grootste bewaart en er later nieuwe bij plant.

Wil je de bollen toch droog bewaren, haal ze dan uit de grond met de wortelkluit er nog aan. Gebruik hiervoor een spitvork, die je een tiental centimeter rond de plant in de grond steekt. Zo voorkom je dat je bollen beschadigd raken en gaan rotten. Haal vervolgens met je handen elke bol met zijn wortelkluit uit de grond en wrijf zachtjes de aarde van de bol. Maak een selectie en bewaar enkel de grootste exemplaren die geen beschadigingen of verrotting vertonen. Laat ze enkele uren drogen in de buitenlucht en verwijder dan de laat-ste restjes aarde met een zachte borstel.

Stop de bollen in een uiennetje of een nylonkous en hang ze tot de volgende herfst in een koele, maar droge en goed verluchte ruimte, zonder direct zonlicht of warmte. De lucht moet vrij spel krijgen rond de bollen. Controleer de volgende maanden geregeld de bollen en verwijder exemplaren die toch nog aangetast blijken door rot.

Dank aan Jean-Luc Wanzoul, prof. aan de Technische Tuinbouwschool van Gembloux.

Niet noodzakelijk. Je kan ze ook ergens anders droog bewaren. Maar wat je ook kiest, het komt er vooral op aan de bollen niet onnodig uit te putten. Knip daarom altijd de bloemen weg zodra ze uitgebloeid zijn, zo voorkom je zaadvorming. Let wel, de bladeren moet je laten staan tot ook die verwelkt zijn. Niet altijd een fraai zicht, maar het is de prijs die je betaalt voor een mooie bloei volgend jaar. Laat je de bollen in de grond steken, knip dan de bladeren weg tot tegen de grond wanneer ze verwelkt zijn. Meer hoef je niet te doen. Pas na enkele jaren doe je er goed aan de bollen uit de grond te halen, waarbij je enkel de grootste bewaart en er later nieuwe bij plant. Wil je de bollen toch droog bewaren, haal ze dan uit de grond met de wortelkluit er nog aan. Gebruik hiervoor een spitvork, die je een tiental centimeter rond de plant in de grond steekt. Zo voorkom je dat je bollen beschadigd raken en gaan rotten. Haal vervolgens met je handen elke bol met zijn wortelkluit uit de grond en wrijf zachtjes de aarde van de bol. Maak een selectie en bewaar enkel de grootste exemplaren die geen beschadigingen of verrotting vertonen. Laat ze enkele uren drogen in de buitenlucht en verwijder dan de laat-ste restjes aarde met een zachte borstel. Stop de bollen in een uiennetje of een nylonkous en hang ze tot de volgende herfst in een koele, maar droge en goed verluchte ruimte, zonder direct zonlicht of warmte. De lucht moet vrij spel krijgen rond de bollen. Controleer de volgende maanden geregeld de bollen en verwijder exemplaren die toch nog aangetast blijken door rot.