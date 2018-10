Wat je over beren leren kunt

Belgische holenbeer

De expo vertelt het verhaal van de prehistorische beer tot nu. De oudste beren leefden zo'n 35 miljoen jaar geleden. Kwamen er ooit voor in België? Wel ja. Meer zelfs: de twee skeletten van prehistorische holenberen die in 1868 in de Belgische grotten van Goyet werden gevonden, zijn echte blikvangers. De fossielen zitten al 150 jaar in de collectie van het museum, maar werden al een tijdlang niet meer tentoon gesteld. Zo kan je oog in oog staan met de imposante vraatzuchtige holenbeer: hij was wel 3 meter groot en woog bijna 500 kg. 150.000 jaar geleden kwam hij naar Europa. Zowel de Neanderthalers als Homo Sapiens moeten hem dus af en toe hebben gezien. Fossielen tonen hoe die relatie mens-beer verliep. 25.000 jaar geleden stierf de holenbeer uit. De Europese bruine beer, waarvan nog zo'n 8000 exemplaren leven in de Karpaten, is een verre afstammeling.

Van roem tot spot

Vandaag bevolken nog acht berensoorten de wereld, vooral in het noorden. Wat ze eten, hoe ze jagen, welpjes krijgen of overwinteren wordt zeer visueel verteld via grote beeldschermen en 23 opgezette beren. Tot slot dwingt de expo je stil te staan bij hoe de mens doorheen de geschiedenis is omgegaan met beren. Ooit gevreesd, verafgood en symbool van kracht, later herleid tot circuskunstaar, kermisattractie of gekooid in een ouderwetse zoo. Nee, we hebben het niet altijd goed gedaan. Die zaken zijn gelukkig grotendeels verleden tijd. Maar ook vandaag zijn sommige soorten bedreigd, zoals de reuzenpanda. Anderen nemen toe, zoals de brilbeer, de ijsbeer en zwarte beer. De populatie van de bruine beer blijft vrij stabiel.

Teddy

De beer is ook een onuitputtelijke bron van inspiratie voor speelgoedfabrikanten. De knuffelbeer eist in deze expo dan ook zijn plaats op (tussen de opgezette beren). Wist je bijvoorbeeld dat beertje Paddington eigenlijk een brilbeer is? Of dat de Teddybeer zijn naam te danken heeft aan de Amerikaanse president Theodore 'Teddy' Roosevelt omdat deze in 1902 weigerde een leeuwenwelp te schieten? Speelgoedmakers Michtom en Steiff speelden gretig in op het verhaal en brachten 'Teddy-bears' op de markt...

Kinderen zullen trouwens hun hart ophalen in deze tentoonstelling, want voor hen is er een interactief parcours . Samen met hun eigen knuffelbeer en een speciale badge kunnen ze de verhalen, filmpjes en opdrachtjes activeren.