Warre Borgmans schittert in 'Scrooge, de musical'

Warre Borgmans als hoofdrolspeler in een musical... Verrassend. Voor de 62-jarige Borgmans is het inderdaad zijn eerste hoofdrol in een musical. Zat er in deze man al jarenlang een Hans Peter Janssens verborgen? Neen, maar als zanger staat hij meer dan verdienstelijk zijn mannetje. Waarin hij echter iedereen overvleugelt is zijn talent als acteur en geboren verteller. De rol van de verbitterde vrek Ebener Scrooge is overduidelijk een kolfje naar zijn hand.

Voor deze productie trok Musical Hall opnieuw alle registers open: het gouden trio Frank Van Laecke, Allard Blom (die samen het scenario en de liedteksten schreven) en Dirk Brossé (muziek), de regie in handen van Cornelius Baltus, een een 50-koppige cast (27 volwassenen, 23 kinderen) en een live orkest, prachtige kostuums en acteurs die zelfs door de lucht vliegen.

Trouw aan Dickens

Het verhaal van de familiemusical 'Scrooge, de Musical' blijft trouw aan wat Dickens in 1843 in 'A Christmas Carol' neerschreef, maar voegt er allerlei nieuwe en spannende elementen aan toe.

Veel van de thema's in 'A Christmas Carol' zijn dezelfde als in Dickens' andere romans, zoals sociaal onrecht en armoede, en hoe beide elkaar versterken.

Ebenezer Scrooge is een bankier en wisselaar die bijna zijn hele leven alleen maar om geld heeft gegeven. Andere dingen, zoals vriendschap, liefde en familie, verafschuwt hij. Op kerstavond stemt Scrooge onwillig in met een vrije dag voor zijn boekhouder Bob Cratchit, zodat hij Kerstmis kan vieren met zijn gezin, op voorwaarde dat hij op Tweede Kerstdag vroeger komt werken.

In zijn statige maar kille huis, krijgt Scrooge het schrikwekkende bezoek van de geest van zijn vroegere zakenpartner Jacob Marley, die hem waarschuwt voor zijn rusteloze lot als ronddwalend spook als hij zijn leven niet verandert. Om Scrooge tot inkeer te laten komen, krijgt hij het bezoek van de Geesten van Voorbije Kerstmis, Kerstmis Nu en Toekomstig Kerstmis. Zij brengen hem tot inkeer en hij belooft zijn leven te veranderen. Scrooge wordt weer de vrijgevige, zachtaardige man die hij was voor de dood van zijn geliefde Emily, een rol die zeer verdienstelijk gezongen wordt door de Nederlandse Anouk Rietveld.

Scrooge, the musical is een aanrader voor wie met de hele familie wil genieten van een mooi en warm kerstevenement.