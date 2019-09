Slovenië, het kleine land in Midden-Europa aan de zuidrand van de Alpen is een prachtige reisbestemming. Als het groene land stilaan oranje kleurt, krijgt het een bijzondere sfeer. Tijd om te ontdekken wat de herfst hier te bieden heeft.

De vroege herfst is een ideale periode om naar Slovenië te reizen voor wie houdt van wijn en wijngaarden. Het moment van de oogst is afhankelijk van de weersomstandigheden en de rijpheid van de druiven en vindt meestal plaats in de maand september. Op verschillende locaties kun je de oogst meemaken, samen met de lokale bevolking en dit van oost tot west. Slovenië telt 14 wijndistricten en 3 grote wijnregio's.

In de ban van oranje wijnen

Als de bladeren aan de bomen oranje kleuren is het misschien tijd om oranje wijn te proeven. Wil je oranje wijn proeven, dan is de vallei van Vipava in het westen van Slovenië the place to be. Van wijnkelder naar wijnwinkel en afsluiten doe je met een gezellige osmica. Dat is een lokale proeverij bij de boeren thuis, een traditie van 200 jaar oud. Gedurende acht dagen mogen ze hun overtollige wijn verkopen zonder belasting te hoeven betalen. Op die manier maken ze hun wijnvaten klaar voor de nieuwe oogst. Een culinaire beleving op het Sloveense platteland, want ook lekker eten hoort erbij.

Jeruzalem in het oosten

Ook in het prachtige Sloveense Jeruzalem draait alles om wijn. Doordat er veel heuvels zijn, moeten alle druiven met de hand geplukt worden. En de kwaliteit is op en top. Een adres waar je kunt logeren te midden van de wijngaarden en met een adembenemend uitzicht is Terasse Jeruzalem. Je hebt hier de keuze tussen een villa, kleinere appartementen en glamping-huisjes. Het is ook een ideaal vertrekpunt voor fietsers en wandelaars.

Een ander adres is boerderij Püklavec. Hier verblijf je in comfortabele kamers, maar er is ook gratis parkeergelegenheid voor campers. Het is een heerlijke plek voor fijnproevers dankzij de wijn, verse producten én speciale huisrecepten. Op aanvraag met muzikale begeleiding!

Het Old Vine Festival in Maribor

Tijdens het Old Vine Festival van 13 tot 22 september valt er naast wijn nog meer te ontdekken voor fijnproevers. Lokale koks maken traditionele gerechten in de straten van Maribor. De stad verandert in een culinaire marktplaats met kraampjes en amusement. Het festival wordt afgesloten met de grootste openluchtviering van Saint Martin's Day in Slovenië. Wijn- en druivenplukkers, boeren en folkloristen komen hier samen en vieren hun wijnbouwtraditie en -cultuur.

Slapen in wijnvaten

Ook in Ptuj heeft de wijnbouwtraditie een speciale plaats en kun je verblijven in de wijngaarden. In Vinska Vas (Wine Village) ervaar je de magie van slapen in echte wijnvaten. Ideaal om als koppel eens op een andere manier romantisch te overnachten. Ontbijt, avondeten, toegang tot de thermen en sauna... alles is mogelijk. Tot het einde van oktober kun je hier terecht om te genieten van de herfstkleuren.

Voor meer informatie, ga naar https://www.slovenia.info/en