Wat kan een mens doen tijdens een lockdown in een zonnige herfst? Juist ja, wandelen in de natuur. Toerisme Oost-Vlaanderen lanceert in het Waasland twee nieuwe knooppuntennetwerken voor wandelaars, de 'Moervaartvallei' en het 'Grens Groot Saeftinghe'.

Het Waasland, tussen Gent en Antwerpen, is een regio met een grote natuurlijke diverstiteit. Je kan er wandelen door polders, bossen, meersen, graslanden, heidegronden, kreken, rivieren en overstromingsgebieden. Die diversiteit is te danken aan de nabijheid van de Schelde en de Westerschelde. Ook de mens speelde een rol. De strijd tegen het water resulteerde in dijken, polders, kreken en meersen.

"De wandeltroeven van het Waasland zijn een publiek geheim", zegt voorzitter van Toerisme Oost-Vlaanderen Leentje Grillaert. "Ornithologen en natuurliefhebbers weten ervan, maar voor de meeste mensen is het vooral een fietsregio. Met de lancering van onze twee wandelnetwerken zetten we de poorten naar het Waasland nu ook wijd open voor wandelaars. Ze bieden maar liefst 240 km aan bewegwijzerde paden. Knooppuntennetwerken zijn altijd een voordeel. Je stippelt een route uit op een papieren kaart, of op onze online routeplanner, volgt de bordjes op het terrein en weet dat je altijd goed terechtkomt."

Via de knooppunten kan je onder andere de polders rond Prosperdorp, de kreken van Saleghem en Moerbeke-Waas, en de meersen van de Moervaartvallei rond provinciaal domein Puyenbroeck ontdekken, net als het lieflijke dorp Eksaarde.

Stippel zelf je routes uit

De netwerkkaarten Grenspark Groot Saeftinghe en Moervaartvallei sluiten op elkaar aan, maar worden apart verkocht. De kaarten kosten elk 6 euro en worden aangeboden in de webshop www.routen.be, bij de diensten voor toerisme in het Waasland en in de boekhandel. Ook online kan je zelf je wandelroutes op de netwerken samenstellen via www.routen.be/wandelrouteplanner.

