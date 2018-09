Wandelen door het Bourgondische Mechelen

Uit het dak van het gebouw stijgt witte rook op en in de lucht weerklinken metaalgeluiden. Hier zijn brouwers aan het werk. Brouwerij Het Anker lijkt een vreemde plek om een bezoek aan Bourgondisch Mechelen te starten, maar de link met die tijd wordt snel duidelijk. In het bakstenen gebouw defileren rijen flessen, strak in het gelid. Ze krijgen één voor één een Carolus-etiket opgekleefd. Dat verwijst naar Carolus Quintus, Latijn voor Keizer Karel. De Habsburgse keizer, die over een gebied heerste 'waar de zon nooit onderging', wordt vaak gelinkt aan Gent, zijn geboortestad, of aan Brussel. Minder bekend is dat hij het grootste deel van zijn jeugd in Mechelen doorbracht, bij zijn tante, Margaretha van Oostenrijk.

