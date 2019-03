Wallonië wil Vlaamse toeristen verleiden met "water"

Naar Wallonië gaan, dat is vakantie in eigen land. De uitgestrekte landschappen en heuvels, dichte bossen, huizen en mensen: alles is dichtbij, maar toch net een beetje anders dan thuis. Geen wonder dat veel Vlamingen ervan houden. 'Meer dan 60 procent van de toeristische overnachtingen in het Franstalige landsgedeelte is te danken aan Vlamingen. Ze keren ook meermaals terug. Jullie zijn onze belangrijkste markt', aldus Sonja Vijvermans, directeur bij Wallonie Belgique Toerisme. Vlamingen gaan er liefst van al fietsen, wandelen of een beetje avontuurlijke sporten beoefenen. En natuurlijk van de lekkere landbouwproducten proeven. Lange afstandsfietstochten, zoals een driedaagse langs de Maas, zijn op dit moment erg populair, klinkt het.

In kajak of badjas

Dit jaar zet Wallonië zijn "watertoerisme" in de kijker, of het nu met de fiets, te voet, in een kayak of een badjas is. Het heeft dan ook heel wat te bieden. De grootste meren vind je in Henegouwen, de Meren van l'Eau d'Heure. Hier bevindt zich trouwens het enige Waalse strand. Deze meren zijn de uitgelezen plek voor watersporten, van jetski tot kajakken en zeilen. Het kleinere Meer van Virelles, vlakbij Chimay is dan weer perfect om vogels te spotten. Je kan er om vijf uur 's ochtends met een bootje over het mistige meer varen, zegt Vijvermans, een unieke ervaring. Of wat dacht je van een barbecue op het meer van Robertville?

Maar water staat garant voor nog veel meer plezier. Heb je al eens een sluis overgestoken met een bootlift? In Strépy-Thieu kan het. Of een dam bezocht? En dan zijn er nog de thermale baden, waarvan het statige complex van Spa, in een vallei van de Ardennen, het beroemdste is. Bovenop een heuvel met uitzicht op de stad geniet je van sauna, hammam en weldoende baden. Gewoon een verfrissende wandeling langs een van de klaterende beekjes kan natuurlijk ook.

Al een beetje zin gekregen om de taalgrens over te steken? Als je de waterbeleving helemaal compleet wil maken, moet je logeren op het water. In de uitgestrekte natuur rond Maredsous, aan de oevers van de Molignée staan zes hippe houten paalwoningen, aqualodges, waar je origineel en dichtbij de natuur verblijft. Ze werden geopend in 2018 en zijn dus zo goed als nieuw. In deze waterchalets is zelfs het bad van hout!

De toeristische dienst van Wallonië slaat elk jaar ergens in Vlaanderen de tenten op van haar vakantiebeurs die meer Vlamingen warm moet maken voor Wallonië. Dit jaar is dat van 15 tot 17 maart op de Grote Markt in Roeselare. Meer dan 60 exposanten uit de vijf Waalse provincies geven je er graag uitleg over hun bestemming. En ze gaan er prat op Nederlands te spreken!