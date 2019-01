Waar trekken we in 2019 naartoe?

1 Bewust op reis

In 2019 reizen we bewust. Een land is meer dan een vakantiebestemming. We kijken naar de sociale en politieke toestand. En we zijn ook gevoelig voor milieuproblemen. Maar de sociale situatie is het meest doorslaggevend. Achtenveertig procent van de reizigers laat ze mee wegen in de beslissing, zo blijkt uit een rondvraag van booking.com. Want niet iedereen gaat graag naar een plek waar nog veel armoede heerst. Daarnaast willen we er zeker van zijn dat we veilig op reis kunnen - ongeacht geslacht, ras of seksuele geaardheid.

