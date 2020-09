Wallonië deelt vanaf 5 oktober 60.000 toeristenpassen uit met een waarde van 80 euro. Maandelijks zijn 20.000 passen beschikbaar om Wallonië te (her-)ontdekken.

Het initiatief moet het toerisme na de zomer nieuw leven inblazen en was eind augustus al aangekondigd. De Waalse regering heeft vijf miljoen euro ter beschikking gesteld om het te financieren.

"Covid-19 heeft een grote impact gehad op de toeristische sector", legt minister Valérie De Bue uit. "Gelukkig was deze zomer uitzonderlijk voor het Waalse toerisme. Met deze pas willen we dan ook het herstel in het laagseizoen blijven aanmoedigen. Op die manier moeten de verschillende toeristische operatoren de crisis overwinnen."

In totaal worden tussen oktober en december 60.000 passen ter waarde van 80 euro uitgegeven, 20.000 per maand. Het initiatief is gericht op Belgen en buitenlanders, die per huishouden een persoonlijke pas kunnen aanvragen.

De inschrijvingen zijn open op www.visitwallonia.be op de 5e van elke maand, vanaf 5 oktober. "Aangezien het aantal passen beperkt is, kan je best niet te lang wachten, vooral omdat er geen wachtlijst zal zijn", zegt Etienne Claude, algemeen directeur van Wallonie Belgique Tourisme.

Hoe gaat het praktisch in zijn werk?

Na het invullen van het online formulier op www.visitwallonia.be ontvangt de gebruiker een e-mail met een QR-code ter waarde van ? 80, - die in één keer of in stukjes kan worden besteed. Het volstaat om deze QR-code via smartphone, tablet of in gedrukte versie te tonen om de waarde van het toegangsbewijs, de factuur ... - of een deel ervan te betalen, als het saldo onvoldoende blijkt te zijn.

Nog een kleine tip: kies vooraf welke maand (oktober, november of december) jouw het best uitkomt om Wallonië te verkennen en dus de pas te bestellen! Deze is slechts één maand geldig, vanaf de uitgiftedatum van de QR-code...

Meer dan 400 partners

Het budget van 80 euro houdt geen enkele aankoopverplichting in. De pas is dus geen kortingsbon, maar een eenmalig of meerdere keren te besteden bedrag in een netwerk van partners. Momenteel zijn ongeveer 400 accommodaties, attracties, musea en busondernemers bij de actie betrokken, waaronder, om maar een paar voorbeelden te noemen, de mijnen van Blengy, het kasteel van Chimay, de Toetanchamon-tentoonstelling in het Luikse Guillemins-station of zelfs het recentelijk gemoderniseerde Euro Space Center. Sterker nog: veel lodges, hotels en restaurants staan eveneens op de lijst!

Het initiatief moet het toerisme na de zomer nieuw leven inblazen en was eind augustus al aangekondigd. De Waalse regering heeft vijf miljoen euro ter beschikking gesteld om het te financieren."Covid-19 heeft een grote impact gehad op de toeristische sector", legt minister Valérie De Bue uit. "Gelukkig was deze zomer uitzonderlijk voor het Waalse toerisme. Met deze pas willen we dan ook het herstel in het laagseizoen blijven aanmoedigen. Op die manier moeten de verschillende toeristische operatoren de crisis overwinnen."In totaal worden tussen oktober en december 60.000 passen ter waarde van 80 euro uitgegeven, 20.000 per maand. Het initiatief is gericht op Belgen en buitenlanders, die per huishouden een persoonlijke pas kunnen aanvragen.De inschrijvingen zijn open op www.visitwallonia.be op de 5e van elke maand, vanaf 5 oktober. "Aangezien het aantal passen beperkt is, kan je best niet te lang wachten, vooral omdat er geen wachtlijst zal zijn", zegt Etienne Claude, algemeen directeur van Wallonie Belgique Tourisme. Na het invullen van het online formulier op www.visitwallonia.be ontvangt de gebruiker een e-mail met een QR-code ter waarde van ? 80, - die in één keer of in stukjes kan worden besteed. Het volstaat om deze QR-code via smartphone, tablet of in gedrukte versie te tonen om de waarde van het toegangsbewijs, de factuur ... - of een deel ervan te betalen, als het saldo onvoldoende blijkt te zijn.Nog een kleine tip: kies vooraf welke maand (oktober, november of december) jouw het best uitkomt om Wallonië te verkennen en dus de pas te bestellen! Deze is slechts één maand geldig, vanaf de uitgiftedatum van de QR-code...Het budget van 80 euro houdt geen enkele aankoopverplichting in. De pas is dus geen kortingsbon, maar een eenmalig of meerdere keren te besteden bedrag in een netwerk van partners. Momenteel zijn ongeveer 400 accommodaties, attracties, musea en busondernemers bij de actie betrokken, waaronder, om maar een paar voorbeelden te noemen, de mijnen van Blengy, het kasteel van Chimay, de Toetanchamon-tentoonstelling in het Luikse Guillemins-station of zelfs het recentelijk gemoderniseerde Euro Space Center. Sterker nog: veel lodges, hotels en restaurants staan eveneens op de lijst!