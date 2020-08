De voorbije dagen zijn al duizenden mensen uit rode zones met een verhoogd coronarisico naar België gereisd. Dat blijkt uit de gegevens van het verplichte "Passenger Locator" formulier.

Wie België wil binnenreizen na een verblijf van minstens 48 uur in het buitenland, is sinds zaterdag verplicht om eerst een "Passenger Locator Form" in te vullen. Dat is een formulier met gegevens over het verblijf in het buitenland, en de manier waarop werd gereisd.

Maandagochtend had de overheid al meer dan 200.000 formulieren ontvangen, zegt woordvoerster van de FOD Volksgezondheid Vinciane Charlier. Tussen 1.500 en 2.000 mensen per dag kwamen van rode zones. Zij moeten zich bij hun terugkeer laten testen en moeten in quarantaine voor 14 dagen.

Daarnaast kwamen per dag ook 7.000 tot 9.000 mensen uit oranje zones België binnen. Aan hen wordt gevraagd contact op te nemen met de huisarts om getest te worden, en om in quarantaine te gaan. Maar dat is geen verplichting zoals bij de rode zones.

Opvolging quarantaine nog steeds onduidelijk

De opvolging van wie in quarantaine moet, wordt nog uitgewerkt. "Door het samenbrengen van gegevens van de contactopspoorders, reisformulieren en de labo's kunnen we te weten komen wie zich nog niet heeft laten testen" zei Pedro Facon, secretaris van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, in Het Nieuwsblad. Mogelijk wordt samengewerkt met de plaatselijke besturen.

Wellicht zijn de cijfers van Volksgezondheid nog een onderschatting, want bij controles bleek dat veel mensen het formulier niet hadden ingevuld voor hun terugkeer. De wegpolitie controleerde zaterdag op de E40 in Adinkerke bijvoorbeeld 51 voertuigen en daarvan waren er slechts 18 in orde met het formulier. Vanaf deze week zal de politie boetes geven aan wie niet in orde is, bevestigt woordvoerster Jana Verdegem.

Mogelijk wordt het systeem met de kleurcodes voor reizen overigens aangepast. Daarover zal de federale expertengroep Celeval het dinsdag hebben. Het huidige systeem leidt tot frustratie, niet alleen bij de vakantiegangers maar ook in de landen waarvan de kleur wijzigt. Zo was er afgelopen weekend onbegrip in Zwitserland over Genève als rode zone.

