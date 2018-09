Voor 50 euro naar 120 musea

Een minderheid van de Belgen bezoekt regelmatig een museum. Door een museumpas ter beschikking te stellen voor 50 euro - 10 euro voor mensen in armoede - wil de overheid de drempel verlagen. "Mensen weten soms niet hoeveel en welke musea ons land telt of wat men precies mag verwachten van een museum of tijdelijke expo. Ze zien vaak ook op tegen een urenlang bezoek aan een museum omdat je met het inkomticket slechts één keer toegang hebt. Met de museumpas maakt het niet uit of je een lang of een kort bezoek plant. Je kan immers gelijk wanneer en zo vaak je wil terugkomen", zegt Julie Van der heyden, directeur van museumPASSmusées.

De pas staat op naam - je kan hem dus niet doorgeven aan vrienden of familie - en geeft onbeperkt toegang tot de permanente collecties en de tijdelijke expo's van 120 musea in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. museumPASSmusées hoopt op vijf jaar tijd 500.000 museumpassen te verkopen. Dat zou goed zijn voor 5 miljoen museumbezoeken en 12 miljoen euro extra opbrengst voor de Belgische museumsector.

Je kan de museumpas kopen in de deelnemende musea en www.museumpassmusees.be