Volkssterrenwacht MIRA op 21 januari 's nachts open voor maansverduistering

Bij een maansverduistering schuift de maan in de schaduw van de aarde zodat de schijf van de maan verduistert. Omdat de atmosfeer van onze planeet voor het zonlicht als een lens fungeert is er in dat geval toch een lichtgloed op de maan te zien. Naast het maanspektakel vallen er die ochtend overigens nog andere interessante dingen te zien zoals de lentester Acturus en de planeten Venus en Jupiter.

Het verloop van deze Maansverduistering is als volgt:

03h36: Maan treedt bijschaduw binnen

04h33: Maan treedt hoofdschaduw binnen

05h41: Maan bevindt zich volledig in de hoofdschaduw

06h12: Maximale verduistering

06h43: Maan treedt hoofdschaduw weer buiten

07h50: Maan bevindt zich weer buiten de hoofdschaduw

08h48: Einde Maansverduistering

Op MIRA krijg je alle nodige uitleg met aanvullende maquettes en multimedia. Ingeval van slecht weer volgen we de eclips via een webcast.

Volkssterrenwacht Mira, Abdijstraat 22 1850 Grimbergen Tel: 02/269.12.80. Inkom: €4; reservatie is niet nodig.