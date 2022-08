Een nieuw natuurgebied in West-Zeeuws-Vlaanderen maakt een weekendje nog meer de moeite waard.

Een bijkomende reden om naar West-Zeeuws-Vlaanderen af te zakken is het nieuwe natuurgebied Waterdunen in Breskens. Vooruitziend als onze noorderburen zijn - zeker als het over watersnood gaat -, werd de dijk die het wassende water van de Westerschelde en de Noordzee van het vasteland scheidt onlangs verhoogd tot 14 meter. Daarvoor werd klei aangevoerd uit Breskens. "De putten die daardoor ontstonden hebben zich met water gevuld. De ideale gelegenheid om hier een natuurgebied te maken voor de trekvogels die in het voor- en najaar massaal over Breskens vliegen", schetst gids Kees Van Oosten van Stichting Het Zeeuws Landschap. En zo geschiedde: van het 350 ha grote gebied is 90 ha voorbehouden voor vakantiehuisjes en recreatie, de rest is puur genieten. Voor de vogels én de wandelaars. Kees neemt ons mee langs nieuw aangelegde paden en bruggen over kreken naar de vogelhutten. Een verrekijker blijkt voor een wandeltocht door dit gebied, waar vogels neerstrijken en broeden, echt wel een meerwaarde. Al is het maar om actief op zoek te gaan naar de big five van Waterdunen: de bergeend, de zilverreiger, de scholekster, de grote stern en de bruine kiekendief. We slagen er niet in ze alle vijf te spotten, maar zijn erg onder de indruk van de torenvalk die - om ons te plezieren, zo lijkt het wel - seconden lang boven een vermeende prooi blijft zweven. Een spektakel dat we dankzij de verrekijker van wel heel dichtbij kunnen volgen. Prachtig! Van Waterdunen wandelen we de dijk op langs het opvallende vuurtorentje van Breskens. Eten doe je hier in één van de zowat 17 strandpaviljoenen die de 17 km lange kustlijn van West-Zeeuws-Vlaanderen rijk is. Ze werden de jongste vijf jaar allemaal gerenoveerd en typeren de bourgondische trekjes van de Zeeuwen. Een ander Bourgondisch genot brengt ons naar een oud schoolgebouwtje in Groede, dat werd omgebouwd tot microbrouwerij Het Brouwerslokaal, met een indrukwekkende muur van tientallen tapkranen. Foodies kunnen zich hier het perfecte biertje laten serveren bij hun eten, of omgekeerd. In Retranchement, buurgemeente van Knokke, hebben we afgesproken met Soan Lan Ie, die ons in het (gratis toegankelijke) Nederlandse deel van het Zwin rondleidt. Zij is bovenal natuurgids en wijst ons, behalve op de vele vogels die het Zwin bevolken, ook op bijzondere planten en dieren op ons pad. Zoals het nogal eenkennige oranje heggeranklieveheersbeestje met elf zwarte stippen op zijn schild. Het voedt zich uitsluitend met - jawel - heggerank, een plantje dat perfect gedijt in de droge duingrond. Het Zwin geeft een mooi beeld van wat Waterdunen ooit zal worden: een gebied vol slikken, schorren, duingras,... Een paradijs voor vogels en vogelaars.