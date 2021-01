Vlamingen zijn massaal vakantiehuisjes aan het boeken in de Ardennen voor de krokusvakantie én voor de week die daaraan voorafgaat, de zogenaamde afkoelingsweek. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Volgens de krant lijken de Vlamingen er met andere woorden vanuit te gaan dat de krokusvakantie verlengd is tot twee weken. Dat is niet zo: in de zogenaamde 'afkoelingsweek' zijn de middelbare scholen wel dicht, maar moeten de leerlingen les volgen via afstandsonderwijs.

Bij verhuurder Ardennes-Etape, die dit jaar 1.200 vakantiehuisjes aanbiedt in de Ardennen, is bijna alles verhuurd tijdens de krokusvakantie en ook voor de week daarvoor lopen de boekingen nu dus al als een trein.

Volgens de krant lijken de Vlamingen er met andere woorden vanuit te gaan dat de krokusvakantie verlengd is tot twee weken. Dat is niet zo: in de zogenaamde 'afkoelingsweek' zijn de middelbare scholen wel dicht, maar moeten de leerlingen les volgen via afstandsonderwijs. Bij verhuurder Ardennes-Etape, die dit jaar 1.200 vakantiehuisjes aanbiedt in de Ardennen, is bijna alles verhuurd tijdens de krokusvakantie en ook voor de week daarvoor lopen de boekingen nu dus al als een trein.