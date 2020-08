Op reis in eigen land? Waarom niet. Mét respect voor alle maatregelen. Met je bubbel én je mondmasker bij de hand. Vlaanderen Vakantieland lanceert daarom een lijst met ideeën voor al wie nog een reisje plant in de komende weken. Omdat we er nood aan hebben, én omdat we zo het toerisme in eigen land op een veilige manier blijven ondersteunen.

Ook in tijden dat we ons met z'n allen wat strenger aan de maatregelen moeten houden, zijn er in Vlaanderen Vakantieland een heleboel opties om op vakantie te gaan. Het samenwerkingsverband tussen de toeristische diensten van de 5 provincies, de 5 kunststeden, Logeren in Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen heeft per streek zijn beste ideeën verzameld, en bij elkaar gebracht in een lijst met 'bubbelproof vakanties'. Een boottocht met je bubbel. Een gereserveerd bezoekje aan een museum. Wandelen in de natuur. De mooiste kunst ontdekken in openlucht. Of toch een coronaproof zomerevenement meepikken. Ontdek alle opties op de website van Vlaanderen Vakantieland.

"Plaatsen waar het druk is, moet je in deze tijden uiteraard vermijden. Maar ons land is groot genoeg, en er zijn genoeg fijne en verrassende activiteiten, die je op een veilige manier kan beleven. De toeristische uitbaters zijn gemotiveerd om zich aan de maatregelen te houden en doen er alles aan om je verblijf aangenaam én coronaproof te laten verlopen", aldus Vlaanderen Vakantieland.

"Door op vakantie te gaan in eigen land, hou je het niet alleen duurzaam. Je ondersteunt er ook de toeristische sector mee, die elk duwtje in de rug deze dagen goed kan gebruiken. Laat je dus inspireren, ontdek je land als nooit tevoren. En doe dat altijd en overal mét respect voor de regels", luidt het nog.

Wij kozen er alvast enkele tips voor trips uit.

Fietsen tussen de bomen

'Fietsen door de Bomen' in Bosland is een unieke fietsbeleving waarbij je tot op tien meter hoogte tussen de bomen fietst. Op dit fietspad geraak je veilig in hogere sferen. Letterlijk, want via een dubbele cirkel fiets je helemaal tot tussen de boomtoppen, tot wel tien meter. Het fietspad is in totaal 700 meter lang. Je beleeft de natuur op een heel andere manier en wordt als het ware één met het bos. Het pad is ook toegankelijk voor wandelaars en joggers.

Fluistervaren

Vertrek vanuit je Limburgse vakantiehuisje voor een boottochtje in RivierPark Maasvallei. Zonder de talrijke watervogels op te schrikken, dankzij de geruisloze elektrische fluisterboot. Varen over de Oude Maasarm in Dilsen-Stokkem is een unieke ervaring, voor heel het gezin. De fluisterboten varen vanaf 1 april tot en met 31 oktober.

Je kan je tocht aanvullen met een wandeling door natuurgebied Kerkeweerd met zijn grensoverschrijdende vergezichten.

Kunst en concerten

Het internationale muziek- en kunstencentrum Concertgebouw Brugge behoort bij de top qua akoestiek en architectuur. Deze cultuurtempel verzamelt bovendien interessante actuele kunst, zoals werk van Carl De Keyzer, Edgar Varèse, Peter Verhelst, Dirk Braeckman en Luc Tuymans dat je tijdens het belevingsparcours Concertgebouw Circuit ontdekken kan.

Artisanaal verleden en heden

Brugge zet onder het label Handmade in Brugge enthousiast haar talrijke ambachtslui in de kijker. In het vernieuwde Gruuthusemuseum - een stadspaleis vol Brugse geschiedenis - loopt tot 17 januari een expo rond 25 van deze Brugse makers. Met een stadsplan kan je hen ook live gaan ontdekken, in hun atelier of winkel.

Bed & boat

Verschillende logies over de hele provincie Oost-Vlaanderen bieden arrangementen aan waarbij de huur van een bootje, kajak of scooter inbegrepen is. Wie eropuit wil in een kleine bubbel, kan logies en boot boeken in Scheldeland of Leiestreek of met de scooter op tocht in het Meetjesland.

Bier & fietsplezier

Ook liefhebbers van het gerstenat komen sportief aan hun trekken. De vier trajecten van Bierfietsroute Tournée Locale gidsen je door de Westhoek langs brouwerijen, biercafés en hopvelden. Gewoon de groen-witte bewegwijzering volgen van knooppunt naar knooppunt.

Scooterend door het Pajottenland

Een leuke manier om het Pajottenland te verkennen is per scooter. Kies je voor de geuzeroute, de Bruegelroute of de Pajottenland-route? Onderweg ontdek je de mooiste plekjes van het Pajottenland en de Zennevallei, zoals het Kasteel van Beersel, het Hallerbos of de lambiekbrouwerijen.

Aarschot in beeld

Ook in de bevallige provinciestadjes is het fijn wandelen. Ontdek kunstzinnig Aarschot via de Beeldenwandeling. Op de route van een drietal kilometer langs een twintigtal beelden (met uitleg) kan je verschillende bezienswaardigheden bewonderen zoals de Onze-Lieve-Vrouwekerk, het Begijnhof of de 's Hertogenmolens.

Leuvens lokaal leuks

Leuvenaars doen niet geheimzinnig over hun eigen favoriete adresjes en delen graag hun 'hidden gems'. Lokaal terrasje, fijn restaurantje of een topzicht over de stad? Via 'Leuven like a local' krijg je tips van een Leuvenaar met een gelijkaardig profiel. Overnachten bij een local? Kies dan voor een van de Leuvense B&B's.

Meer water dan de Schelde in Antwerpen

De ecologische zwemvijver in het Boekenbergpark - met ligweide en plonsbadje - is een andere optie. Het Galgenweelpark heeft eveneens ligweides en pontons aan het water. Of installeer je op het grote zomerterras van Park Spoor Noord, met twee verkoelende waterspeeltuinen.

Bubbel op het spoor

De oude militaire spoorlijn tussen Kapellen en Brasschaat kan je vandaag verkennen met een spoorfiets. Vijf kilometer lang doorkruis je prachtig natuurgebied en passeer je militaire restanten als een bunker, antitankgracht en vliegverkeertoren. Pauzeer in zomerbar Perron Noord, met grote speeltuin, en maak nog een ommetje langs het loopgravenpad in het Mastenbos.

Gent op twee wielen

De gratis Gentse Fietsen Route met app toont de stad vanuit een andere hoek, langs de favoriete plekjes van drie echte Gentenaars. Op de 37 kilometer fietsplezier zijn er twee shortcuts voor wie liever wat blijft hangen op een terras. Een fiets kan je huren bij De Fietsambassade - een dag is inbegrepen bij de Gentse CityCard.

Fiets- en wandellust in Mechelen

Liever fietsen of wandelen? Je kan ook vijfhonderd jaar terug in de tijd met de wandelbrochure 'In de voetsporen van Margareta'. Je slentert langs Bourgondische paleizen, historische kerken, houten gevels en rijkelijk versierde gildehuizen via een van de drie lussen. Laat ook de Bourgondiër in jezelf los met het Prikkelpakket van lokale specialiteiten en korting op attracties en monumenten.

Ook in tijden dat we ons met z'n allen wat strenger aan de maatregelen moeten houden, zijn er in Vlaanderen Vakantieland een heleboel opties om op vakantie te gaan. Het samenwerkingsverband tussen de toeristische diensten van de 5 provincies, de 5 kunststeden, Logeren in Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen heeft per streek zijn beste ideeën verzameld, en bij elkaar gebracht in een lijst met 'bubbelproof vakanties'. Een boottocht met je bubbel. Een gereserveerd bezoekje aan een museum. Wandelen in de natuur. De mooiste kunst ontdekken in openlucht. Of toch een coronaproof zomerevenement meepikken. Ontdek alle opties op de website van Vlaanderen Vakantieland. "Plaatsen waar het druk is, moet je in deze tijden uiteraard vermijden. Maar ons land is groot genoeg, en er zijn genoeg fijne en verrassende activiteiten, die je op een veilige manier kan beleven. De toeristische uitbaters zijn gemotiveerd om zich aan de maatregelen te houden en doen er alles aan om je verblijf aangenaam én coronaproof te laten verlopen", aldus Vlaanderen Vakantieland."Door op vakantie te gaan in eigen land, hou je het niet alleen duurzaam. Je ondersteunt er ook de toeristische sector mee, die elk duwtje in de rug deze dagen goed kan gebruiken. Laat je dus inspireren, ontdek je land als nooit tevoren. En doe dat altijd en overal mét respect voor de regels", luidt het nog.Wij kozen er alvast enkele tips voor trips uit.'Fietsen door de Bomen' in Bosland is een unieke fietsbeleving waarbij je tot op tien meter hoogte tussen de bomen fietst. Op dit fietspad geraak je veilig in hogere sferen. Letterlijk, want via een dubbele cirkel fiets je helemaal tot tussen de boomtoppen, tot wel tien meter. Het fietspad is in totaal 700 meter lang. Je beleeft de natuur op een heel andere manier en wordt als het ware één met het bos. Het pad is ook toegankelijk voor wandelaars en joggers.Vertrek vanuit je Limburgse vakantiehuisje voor een boottochtje in RivierPark Maasvallei. Zonder de talrijke watervogels op te schrikken, dankzij de geruisloze elektrische fluisterboot. Varen over de Oude Maasarm in Dilsen-Stokkem is een unieke ervaring, voor heel het gezin. De fluisterboten varen vanaf 1 april tot en met 31 oktober.Je kan je tocht aanvullen met een wandeling door natuurgebied Kerkeweerd met zijn grensoverschrijdende vergezichten.Het internationale muziek- en kunstencentrum Concertgebouw Brugge behoort bij de top qua akoestiek en architectuur. Deze cultuurtempel verzamelt bovendien interessante actuele kunst, zoals werk van Carl De Keyzer, Edgar Varèse, Peter Verhelst, Dirk Braeckman en Luc Tuymans dat je tijdens het belevingsparcours Concertgebouw Circuit ontdekken kan.Brugge zet onder het label Handmade in Brugge enthousiast haar talrijke ambachtslui in de kijker. In het vernieuwde Gruuthusemuseum - een stadspaleis vol Brugse geschiedenis - loopt tot 17 januari een expo rond 25 van deze Brugse makers. Met een stadsplan kan je hen ook live gaan ontdekken, in hun atelier of winkel.Verschillende logies over de hele provincie Oost-Vlaanderen bieden arrangementen aan waarbij de huur van een bootje, kajak of scooter inbegrepen is. Wie eropuit wil in een kleine bubbel, kan logies en boot boeken in Scheldeland of Leiestreek of met de scooter op tocht in het Meetjesland.Ook liefhebbers van het gerstenat komen sportief aan hun trekken. De vier trajecten van Bierfietsroute Tournée Locale gidsen je door de Westhoek langs brouwerijen, biercafés en hopvelden. Gewoon de groen-witte bewegwijzering volgen van knooppunt naar knooppunt.Een leuke manier om het Pajottenland te verkennen is per scooter. Kies je voor de geuzeroute, de Bruegelroute of de Pajottenland-route? Onderweg ontdek je de mooiste plekjes van het Pajottenland en de Zennevallei, zoals het Kasteel van Beersel, het Hallerbos of de lambiekbrouwerijen.Ook in de bevallige provinciestadjes is het fijn wandelen. Ontdek kunstzinnig Aarschot via de Beeldenwandeling. Op de route van een drietal kilometer langs een twintigtal beelden (met uitleg) kan je verschillende bezienswaardigheden bewonderen zoals de Onze-Lieve-Vrouwekerk, het Begijnhof of de 's Hertogenmolens.Leuvenaars doen niet geheimzinnig over hun eigen favoriete adresjes en delen graag hun 'hidden gems'. Lokaal terrasje, fijn restaurantje of een topzicht over de stad? Via 'Leuven like a local' krijg je tips van een Leuvenaar met een gelijkaardig profiel. Overnachten bij een local? Kies dan voor een van de Leuvense B&B's.De ecologische zwemvijver in het Boekenbergpark - met ligweide en plonsbadje - is een andere optie. Het Galgenweelpark heeft eveneens ligweides en pontons aan het water. Of installeer je op het grote zomerterras van Park Spoor Noord, met twee verkoelende waterspeeltuinen.De oude militaire spoorlijn tussen Kapellen en Brasschaat kan je vandaag verkennen met een spoorfiets. Vijf kilometer lang doorkruis je prachtig natuurgebied en passeer je militaire restanten als een bunker, antitankgracht en vliegverkeertoren. Pauzeer in zomerbar Perron Noord, met grote speeltuin, en maak nog een ommetje langs het loopgravenpad in het Mastenbos.De gratis Gentse Fietsen Route met app toont de stad vanuit een andere hoek, langs de favoriete plekjes van drie echte Gentenaars. Op de 37 kilometer fietsplezier zijn er twee shortcuts voor wie liever wat blijft hangen op een terras. Een fiets kan je huren bij De Fietsambassade - een dag is inbegrepen bij de Gentse CityCard.Liever fietsen of wandelen? Je kan ook vijfhonderd jaar terug in de tijd met de wandelbrochure 'In de voetsporen van Margareta'. Je slentert langs Bourgondische paleizen, historische kerken, houten gevels en rijkelijk versierde gildehuizen via een van de drie lussen. Laat ook de Bourgondiër in jezelf los met het Prikkelpakket van lokale specialiteiten en korting op attracties en monumenten.